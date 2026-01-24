特朗普突24小时内狂发逾80贴文　美媒揭为一事嬲爆

美国总统特朗普过去24小时在自家社交平台「Truth Social」异常活跃，连发及转发逾80则贴文，火力全开、语气激烈。美国媒体《每日野兽》披露，特朗普突然「情绪爆发」，导火线与其在瑞士达沃斯的行程受挫有关。

报道指，特朗普日前在世界经济论坛期间高调推动其倡议成立的「和平委员会」，但实际反应远逊预期。白宫原先放风指会有约35国代表出席相关签署仪式，最终到场者仅十余国，多名在达沃斯现身的世界领袖选择冷处理，令特朗普大感尴尬和不悦。

数据显示，在美国东岸时间上午10时38分至下午1时之间短短两小时内，特朗普已连续发布51则贴文，几乎每四分钟一则。内容涵盖攻击政敌、力撑盟友、转发自夸帖文，以及多宗政治与司法议题，包括抨击特别检察官Jack Smith、重提2020年选举舞弊阴谋论、扬言起诉《纽约时报》、宣布控告摩根大通及其行政总裁戴蒙等。

《每日野兽》形容，这波「发帖狂潮」正值特朗普一次「备受批评的达沃斯之行」尾声。特朗普此前在论坛演讲中再提购买格陵兰构想，惹来不少质疑声音；至翌日的「和平委员会」签署仪式，更被指场面冷清，与白宫铺天盖地的宣传形成强烈落差。

报道指，尽管白宫预计有35个国家代表出席仪式，但实际到场仅有十余人。其他出席达沃斯的世界领导人，如法国总统马克龙、德国总理默茨、加拿大总理卡尼和乌克兰总统泽连斯基等，几乎全部欧洲传统盟友都给特朗普「贴冷面」。

在连番猛烈输出后，特朗普语气一度转为自我肯定，特朗普美东时间下午13时35分发帖，形容达沃斯行程「精彩绝伦」，又指格陵兰协议框架正在推进，「和平委员会是前所未见的构想」。

然而，这并未令其「收火」，随后12小时内，他再发逾20则帖文，继续点名攻击多名政界人物及机构：

下午16时51分，特朗普回顾过去一年的「励志史」——从「阶下囚」到《时代》周刊「年度人物」。

下午18时25分，特朗普表示：「到处都是破纪录的数字！我应该第四次争取连任吗？」

期间，他攻击了国会议员奥马尔、美联储前主席鲍威尔、加州州长纽森等人。

晚上21时27分，他突发奇想提出：「或许我们应该考验一下北约——援引第五条，要求北约前来保护我们的南部边境，防止非法移民进一步入侵，从而腾出大量边境巡逻人员执行其他任务。」

晚上21时50分，特朗普更向加拿大总理卡尼发文：「谨此函告知，和平委员会撤回此前邀请您加入有史以来最负盛名的领导人委员会的邀请。感谢您对此事的关注！」

随后，特朗普转发多则盛赞自己在达沃斯大获成功的霍士新闻片段。

深夜23时42分，发布最后一则动态后，他终于心满意足，这场长达一日的「社交平台风暴」才告一段落。