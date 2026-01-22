Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜克林顿夫妇拒作证被指藐视国会 委员会决定起诉

即时国际
更新时间：19:50 2026-01-22 HKT
发布时间：19:50 2026-01-22 HKT

美国司法部早前公开「富豪淫媒」爱泼斯坦案的部分档案内容，其中包括了前总统克林顿（Bill Clinton）赤裸上身与一名女子浸在浴池，以及与女子在飞机上的合照。美国国会要求克林顿夫妇接受质询，但两人收到国会的作证通却缺席。国会众议院监督委员会周三投票决定以「藐视国会罪」追究克林顿夫妇的法律责任。

关于克林顿的部分，表决结果以34 比8通过起诉，9 名民主党人投下了赞成票，另有2名民主党人投弃权票。至于希拉莉的部分，表决结果为28比15，只有3名民主党人投了赞成票，1名民主党人投弃权票。

相关新闻：美公开淫媒富豪大量新档案 克林顿成箭靶 有伴半裸躺按摩浴缸

「藐视国会罪」最高可判处一年徒刑与罚款10万美元（约78万港元）。监督委员会的表决只是第一步，接下来还要通过全体投票批准，才可移交给司法部起诉。

民主党提出的修正案遭委员会驳回，该修正案要求在起诉克林顿夫妇的同时，必须同时追究司法部长邦迪（Pamela Jo Bondi）的责任，因为她一直拖延爱泼斯坦档案的公布。

相关新闻：淫媒档案特朗普照片恢复上架 文件大量涂黑惹议 民主党拟弹劾司法部长

克林顿要求不留笔录，且委员会全体成员不在场的情况下于纽约作证。监督委员会主席，肯塔基州共和党众议员科默（James Comer），他指出：「克林顿夫妇的最新要求清楚地表明，他们认为自己的姓氏，可以享受特殊待遇。没有官方笔录的要求是站不住脚的，是对希望了解爱泼斯坦罪行真相的美国人民一种侮辱。」

委员会最初要求两人于去年10月作证，克林顿说他要参加丧礼，推迟到12月，之后再次推迟，而且律师「不愿提供其他日期」。

2000 年代初期，克林顿曾经搭过爱泼斯坦的私人飞机，当时后者还是颇有名望的投资家，尚未被指控性犯罪。根据纪录，爱泼斯坦在克林顿任内曾到访白宫17次，而克林顿被指曾搭对方的私人飞机27次。克林顿发言人表示，那是几十年前的事，而且在爱泼斯坦的罪行曝光之前，克林顿就已经停止与他来往。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
7小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
14小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
7小时前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
7小时前
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
影视圈
8小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
9小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
5小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
7小时前
四眼恶女巴士车尾发难 声称被摸丧骂男子 一原因全车乘客竟唔帮｜Juicy叮
四眼恶女巴士车尾发难 声称被摸丧骂男子 一原因全车乘客竟唔帮｜Juicy叮
时事热话
5小时前