爱泼斯坦案｜克林顿夫妇拒作证被指藐视国会 委员会决定起诉

美国司法部早前公开「富豪淫媒」爱泼斯坦案的部分档案内容，其中包括了前总统克林顿（Bill Clinton）赤裸上身与一名女子浸在浴池，以及与女子在飞机上的合照。美国国会要求克林顿夫妇接受质询，但两人收到国会的作证通却缺席。国会众议院监督委员会周三投票决定以「藐视国会罪」追究克林顿夫妇的法律责任。



关于克林顿的部分，表决结果以34 比8通过起诉，9 名民主党人投下了赞成票，另有2名民主党人投弃权票。至于希拉莉的部分，表决结果为28比15，只有3名民主党人投了赞成票，1名民主党人投弃权票。

「藐视国会罪」最高可判处一年徒刑与罚款10万美元（约78万港元）。监督委员会的表决只是第一步，接下来还要通过全体投票批准，才可移交给司法部起诉。

民主党提出的修正案遭委员会驳回，该修正案要求在起诉克林顿夫妇的同时，必须同时追究司法部长邦迪（Pamela Jo Bondi）的责任，因为她一直拖延爱泼斯坦档案的公布。

克林顿要求不留笔录，且委员会全体成员不在场的情况下于纽约作证。监督委员会主席，肯塔基州共和党众议员科默（James Comer），他指出：「克林顿夫妇的最新要求清楚地表明，他们认为自己的姓氏，可以享受特殊待遇。没有官方笔录的要求是站不住脚的，是对希望了解爱泼斯坦罪行真相的美国人民一种侮辱。」

委员会最初要求两人于去年10月作证，克林顿说他要参加丧礼，推迟到12月，之后再次推迟，而且律师「不愿提供其他日期」。

2000 年代初期，克林顿曾经搭过爱泼斯坦的私人飞机，当时后者还是颇有名望的投资家，尚未被指控性犯罪。根据纪录，爱泼斯坦在克林顿任内曾到访白宫17次，而克林顿被指曾搭对方的私人飞机27次。克林顿发言人表示，那是几十年前的事，而且在爱泼斯坦的罪行曝光之前，克林顿就已经停止与他来往。