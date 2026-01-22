柏崎刈羽核电厂重启 拔除控制棒触发警报 重启不到半天又喊停

日本东京电力公司（TEPCO）重新启动新潟县柏崎刈羽核电厂6号机组，当地21日晚上7时才开机，22日凌晨12点30分左右，控制棒操作和监控又发出警报，拔棒作业随即停止。东电决定先关闭6号机组。



该机组自福岛核灾后，于2012年3月起停止运作。这是时隔近14年来重新运转，也是东电自核灾以来首次重启核电厂机组。

相关新闻： 全球最大型｜日本柏崎刈羽核电站惊传冒烟 东电：无辐射影响

东电表示，6号机组共有205支控制棒，作业方式为每次拔出26支，响警报时已完成了2次操作。22日凌晨零时28分左右，在进行下一批控制棒拔出作业时，警报突然响起，人员赶紧中断作业。

东电怀疑是电气系统故障，已更换配电箱的元件，但问题仍未解决。由于需要花时间找出故障原因，东电决定关闭反应炉，并将此决定通知了原子能规制委员会和新潟县当局。

东电称，6号机组已达到「临界」状态，即核燃料中的核分裂反应持续发生，但反应器本身并无异常，不存在安全问题或外部影响。