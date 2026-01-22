格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益

美国总统特朗普出席完瑞士达沃斯出席世界经济论坛后在社交平台宣布，华府已就格陵兰问题与北约达成「未来协议框架」，令全球大跌眼镜。其后他接受美国媒体访问透露，协议框架涵盖北极安全合作，以及美国与欧洲盟友共同参与格陵兰矿产资源的开采权益。他形容，相关安排一旦落实，将「永久有效」。

特朗普接受CNBC访问时透露，该框架属「协议概念」，细节相当复杂，暂未能对外披露，但确认涉及开发格岛矿产资源项目，以及在「金穹」（The Golden Dome）导弹防御系统上的合作。他称，美国与盟友将一同参与相关项目，确保北极地区的战略与经济利益。

主持人追问该协议将持续多久，特朗普回答说：「永远。」

北约方面其后回应指出，盟国正围绕特朗普所提及的框架展开讨论，重点放在透过集体努力维护北极安全，尤其是由七个北极盟国协调行动。

根据战略与国际研究中心数据，格陵兰稀土储量位居全球第八。特朗普政府近年将重建稀土供应链列为产业政策重点，冀减少对中国供应的依赖。稀土广泛应用于武器系统、电动车及电子产品，被视为关键战略资源。

在达沃斯论坛上的相关发言中，特朗普的表现亦引起外界关注。据《华尔街日报》报道，他在致辞谈及格陵兰时，屡次将其误称为冰岛。在讨论俄乌局势及北约角色时，他首次将格陵兰误称为冰岛，他表示希望帮助结束俄乌冲突，而这事有利北约：「我在帮助欧洲，我在帮助北约。几天前，我告诉他们关于冰岛的事情，他们都很喜欢我。」

特朗普在质疑若美国遭受攻击，北约是否会驰援时，也将格陵兰岛误称为冰岛。他说：「他们在冰岛上可不帮我们，我可以告诉你。我们的股市昨天因为冰岛首次下跌了，所以冰岛已经让我们损失不少钱。」

此外，在整场发言中，他多次将格陵兰称为「一大块冰」。