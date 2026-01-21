北韩温泉设施竣工 金正恩剪彩并与泡汤大妈聊天

韩媒引述朝中社报道，北韩领导人金正恩昨天出席咸镜北道镜城郡的「温堡劳动者休养所」竣工仪式，并视察设施，被拍下坐在池边开怀大笑与浸温泉的「阿珠妈」聊天的一幕。



朝中社发布的照片显示，金正恩为设施剪彩，并到处参观。其中一张照片显示数名女宾客在池中，金正恩与随行人员站在池边，在另一张照片中，他还在池边坐下，笑容灿烂地与「阿珠妈」聊天。

温堡劳动者休养所是北韩规模最大的温泉型休养设施之一。金正恩2018年赴当地视察时，要求全面翻修，打造成结合文化与疗养功能的综合休养基地。同时也严词批评原有设施老旧、管理松散且环境不洁。

此次再度视察，他对改造成果给予肯定，称赞各区域规划完善，建筑风格与周围环境和谐并存，还说温堡劳动者休养所已成提供人民服务的优良休闲基地，令人自豪。

分析认为，金正恩此次视察可能意在加强党政官员纪律管理，为预计下月召开的北韩劳动党第9次代表大会做准备。