伊朗局势｜特朗普促幕僚提「决断」军事选项 多架战机飞抵中东

美军多架F-15E战斗机据报已于周日（18日）飞抵约旦，运载F-35战斗机的航空母舰「林肯号」亦正驶往波斯湾。美国官员透露，华府正部署更大规模的防空系统在中东，集结兵力。

《华尔街日报》周二（20日）报道，美国总统特朗普并未放弃对伊朗采取军事行动，多次要求幕僚提供多种「决断」的军事行动选项。

美军扩大部署「爱国者」「萨德」系统

美军于约旦部署的F-15E，曾于2024年协助以色列防御伊朗大规模无人机攻击，也能负责攻击地面目标和战机。

报道引述美国官员指，华府将再于中东部署更多军备和更大规模的防空系统，包括更多爱国者与萨德导弹防御系统。美国官员称，若伊朗攻击美军，这些系统是反击关键。



相关新闻：伊朗局势 | 示威浪潮消退 取消大规模处决 特朗普暂缓军事行动





外界暂未发现美军部署具「隐形」能力的F-35战机。（路透社）

沙特与美军联手成制胜关键

《华日》报道指，若在伊朗境内展开大规模空中作战，可能动用具匿踪能力的机种，例如F-35战斗机与B-2轰炸机，以及可发射巡航导弹的潜艇，惟目前仍未观察到F-35战斗机前往中东。

美国国务卿鲁比奥周一（19日）曾与沙特外交大臣费萨尔就伊朗局势通话。报道指，如要对伊朗展开空中作战，沙特的支持是必要条件。

报道又引述华府官员指，特朗普至今尚未下令对伊朗发动空袭，美国对伊朗的取态仍未明朗。美国驻联合国大使沃尔兹（Mike Waltz）早前引述国际机构评估，德黑兰在示威期间已杀害约1.8万人。



相关新闻：伊朗示威｜特朗普称当局速审处决示威者「已停止」 航母打击群正调往中东