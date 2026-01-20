特朗普发AI图率万斯登岛 预告2026年美国旗插格陵兰

美国总统特朗普今天矢言拿下格陵兰「绝不回头」，且不排除动用武力夺取。他在社交媒体上传AI生成图片，手拿美国国旗登上格陵兰岛，身后站著美国副总统万斯和国务卿鲁比奥，旁边指示牌上写著「格陵兰岛2026年成为美国领土」。

分析：或令北约分裂

路透社报道，特朗普意图从北大西洋公约组织（NATO）盟友丹麦手中夺取格陵兰主权的野心，从他的社群贴文与上传的人工智能（AI）生成图中表露无遗；此举恐导致维系西方安全数十年的北约同盟关系陷入分裂。



特朗普在白宫与欧洲领导人会面时，展板地图上的加拿大、格陵兰岛和委内瑞拉均被美国国旗覆盖。

特朗普与北约秘书长吕特通话后在自家社交平台真实社群（Truth Social）发文写道：「格陵兰对国家及世界安全至关重要。这点不容回头，大家都同意！」

特朗普还上传了多张AI生成图，其中一张是他带领副总统万斯与国务卿鲁比奥，作势在格陵兰领土上插下美国国旗，一旁告示牌上写著：「格陵兰自2026年起成为美国领土」。

另一张则是特朗普与多位政治领袖谈话，一旁则是一张加拿大与格陵兰被划入美国版图的地图。

此外，特朗普还公开了与法国总统马克龙的私人讯息内容，包括马克龙质疑他对格陵兰的意图。

特朗普先前已扬言对阻碍其计划的国家施加关税，将不惜对法国葡萄酒及香槟课征200%的惩罚性关税。