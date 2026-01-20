英国政府有条件批准 中国建「超级大使馆」

英国广播电台（BBC）报道英国政府已批准在伦敦兴建中国巨型大使馆的计划，但附带一些条件。

该大使馆位於伦敦塔附近的皇家铸币厂庭院，占地2万平方米，中国政府2018年购入。

中方认为在西伦敦的驻英大使馆现址已不敷使用，需另觅建地以搬迁，新使馆规模估计是现有使馆逾10倍。外界质疑项目选址会进行监控及间谍活动的疑虑。

建案曾两度遭地方议会否决，伦敦市政府选择不介入，但在去年7月英国国会大选、工党重新上台后，英国中央政府决定动用权限，于同年10月中旬将中国使馆建案召回中央审议。

选址近伦敦金融城与金丝雀码头

《伦敦旗帜晚报》周日报道，中国新使馆位於伦敦金融城与金丝雀码头之间，且邻近3个重要的资料中心。

英国GB新闻台指，由于新使馆预定地靠近重要通讯电缆，这加剧美方对潜在间谍活动以及关键金融通讯基础设施易受攻击的担忧。