抗议特朗普夺岛野心 格陵兰恶搞MAGA 「让美国滚蛋」红帽热卖

美国总统特朗普多次誓言要拿下格陵兰，意外催生一款爆红的「让美国滚蛋（Make America Go Away）」红帽，这款抗议商品的订单如雪片飞来。而讽刺的是，数量最多的买家，竟然是美国人自己。

据财经媒体《Business Insider》报道，格陵兰一个团体为了抗议特朗普的并吞威胁，推出模仿特朗普招牌「让美国再次伟大（MAGA）」的红色棒球帽，但上面的白字却改成「让美国滚蛋（Make America Go Away）」。

最大买家是美国人

这款抗议帽由「格陵兰支援（Greenland Support）」组织创办人舍特（Victor Schott）设计。他表示，这不仅是为了抗议，更是为了做公益，所有利润都将捐给格陵兰儿童慈善机构。

舍特透露，网站上线一个月以来，每周都卖出数百顶，而过去几天，来自美国的订单有50笔，其次才是丹麦（45笔），德国、爱尔兰、英国与瑞典则各有约20笔，显示许多美国民众也对特朗普的强买强卖感到不以为然。

多款MAGA变体商品爆红

舍特强调，这个设计并非针对美国人民，而是拒绝特朗普那种试图接管格陵兰的外交风格，「我们希望的是『特朗普式的美国（The Donald Trump America）』离我们远一点」。

除了这款帽子，该网站还贩售印有「Nu det NUUK」字样的设计，这是玩弄丹麦语「受够了（Nu er det nok）」与格陵兰首府「努克（Nuuk）」的谐音梗，意指「到此为止」。

随著特朗普作出关税与购地威胁，网上也出现了各种恶搞MAGA的变体商品，包括「让美国再次变回同志（Make America Gay Again）」、「让北约再次伟大（Make NATO Great Again）」以及「让美国再次正常（Make America Normal Again）」等标语的帽子，近期都在各大网拍平台热销，成为反对者宣泄不满的渠道。