Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

抗议特朗普夺岛野心 格陵兰恶搞MAGA 「让美国滚蛋」红帽热卖

即时国际
更新时间：12:07 2026-01-20 HKT
发布时间：12:07 2026-01-20 HKT

美国总统特朗普多次誓言要拿下格陵兰，意外催生一款爆红的「让美国滚蛋（Make America Go Away）」红帽，这款抗议商品的订单如雪片飞来。而讽刺的是，数量最多的买家，竟然是美国人自己。

据财经媒体《Business Insider》报道，格陵兰一个团体为了抗议特朗普的并吞威胁，推出模仿特朗普招牌「让美国再次伟大（MAGA）」的红色棒球帽，但上面的白字却改成「让美国滚蛋（Make America Go Away）」。

相关新闻：
格陵兰之争︱传特朗普密谋B计划 拟提99年租约兼送美公民身份

这款红帽的侧面刻有「让美国滚蛋（Make America Go Away）」的字样。美联社
这款红帽的侧面刻有「让美国滚蛋（Make America Go Away）」的字样。美联社
格陵兰一个组1恶搞MAGA风格红帽，字句变成 「让美国滚蛋」。法新社
格陵兰一个组1恶搞MAGA风格红帽，字句变成 「让美国滚蛋」。法新社
这款帽子印有「Nu det NUUK」字样的设计，意指「到此为止」。法新社
这款帽子印有「Nu det NUUK」字样的设计，意指「到此为止」。法新社

最大买家是美国人

这款抗议帽由「格陵兰支援（Greenland Support）」组织创办人舍特（Victor Schott）设计。他表示，这不仅是为了抗议，更是为了做公益，所有利润都将捐给格陵兰儿童慈善机构。

舍特透露，网站上线一个月以来，每周都卖出数百顶，而过去几天，来自美国的订单有50笔，其次才是丹麦（45笔），德国、爱尔兰、英国与瑞典则各有约20笔，显示许多美国民众也对特朗普的强买强卖感到不以为然。

多款MAGA变体商品爆红

舍特强调，这个设计并非针对美国人民，而是拒绝特朗普那种试图接管格陵兰的外交风格，「我们希望的是『特朗普式的美国（The Donald Trump America）』离我们远一点」。

除了这款帽子，该网站还贩售印有「Nu det NUUK」字样的设计，这是玩弄丹麦语「受够了（Nu er det nok）」与格陵兰首府「努克（Nuuk）」的谐音梗，意指「到此为止」。

随著特朗普作出关税与购地威胁，网上也出现了各种恶搞MAGA的变体商品，包括「让美国再次变回同志（Make America Gay Again）」、「让北约再次伟大（Make NATO Great Again）」以及「让美国再次正常（Make America Normal Again）」等标语的帽子，近期都在各大网拍平台热销，成为反对者宣泄不满的渠道。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前