Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争︱传特朗普密谋B计划 拟提99年租约兼送美公民身份

即时国际
更新时间：11:11 2026-01-20 HKT
发布时间：11:11 2026-01-20 HKT

据报美国总统特朗普已指示团队准备多项针对格陵兰的提议，计划在本周的达沃斯世界经济论坛上向欧洲盟友摊牌。据悉，除了直接购买，美方正考虑私下提出的B计划，包括签署一份长达99年的长期租约，甚至赋予格陵兰人「准美国公民」的待遇。

出席瑞士经济论坛 向欧盟友摊牌

世界经济论坛年会周一（19日）在瑞士达沃斯揭幕，美、加、法、德多国领袖与会，特朗普预定周三（21日）抵埗，并发表演说，瑞士政府将以最高规格投入保安工作。

相关新闻：
美警告欧盟勿反制 称买过维京群岛 北美防空部飞机赴格陵兰

传特朗普拟对格陵兰提出99年租约。美联社
传特朗普拟对格陵兰提出99年租约。美联社
特朗普将在瑞士向欧洲盟友摊牌。法新社
特朗普将在瑞士向欧洲盟友摊牌。法新社
特朗普将出席世界经济论坛并发表讲话。新华社
特朗普将出席世界经济论坛并发表讲话。新华社
瑞士防暴警察向示威者发射水炮。美联社
瑞士防暴警察向示威者发射水炮。美联社

根据《基辅邮报》引述2名知情人士报道，特朗虽然在公开场合排除了单纯租借格陵兰的可能性，但私下态度其实相当灵活。

消息指出，为了降低欧洲国家的强烈反弹，特朗普团队正酝酿一项99年租约的方案，试图在不直接并吞的法律争议下，取得对这座北极资源丰富岛屿的控制权。

考虑提「波多黎各选项」

此外，特朗普也考虑提出「波多黎各选项」。在该架构下，格陵兰约5.6万名居民将获得美国公民身份，享有完整的双边贸易与入境特权，且除非移居美国本土，否则可免缴美国所得税。一名西方外交官指出，特朗普政府试图将此包装成能带来繁荣的「大礼包」，作为吸引格陵兰人的甜头。

瑞士与美合作确保特朗普行程安全

依照世界经济论坛安排，特朗普专机将于周三降落苏黎世机场，随后转搭直升机前往达沃斯，并于当天下午发表演说。瑞士警方将与美方密切合作，确保特朗普行程安全。

为避免特朗普行踪遭掌握，一支从德国拉姆施坦美军基地（Ramstein）起飞的直升机编队已提前抵达瑞士。特朗普抵达当天，多架直升机将同时升空前往达沃斯，以混淆视线，增加安全性。

瑞士民众对美国总统与会的观感两极，上周起各地已有不同大小的抗议行动。瑞士央行旁广场周一聚集数千民众，现场也有美国民众参加游行，表达反特朗普与反经济论坛立场。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前