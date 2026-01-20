格陵兰之争︱传特朗普密谋B计划 拟提99年租约兼送美公民身份

据报美国总统特朗普已指示团队准备多项针对格陵兰的提议，计划在本周的达沃斯世界经济论坛上向欧洲盟友摊牌。据悉，除了直接购买，美方正考虑私下提出的B计划，包括签署一份长达99年的长期租约，甚至赋予格陵兰人「准美国公民」的待遇。

出席瑞士经济论坛 向欧盟友摊牌

世界经济论坛年会周一（19日）在瑞士达沃斯揭幕，美、加、法、德多国领袖与会，特朗普预定周三（21日）抵埗，并发表演说，瑞士政府将以最高规格投入保安工作。

相关新闻：

美警告欧盟勿反制 称买过维京群岛 北美防空部飞机赴格陵兰

传特朗普拟对格陵兰提出99年租约。美联社

特朗普将在瑞士向欧洲盟友摊牌。法新社

特朗普将出席世界经济论坛并发表讲话。新华社

瑞士防暴警察向示威者发射水炮。美联社

根据《基辅邮报》引述2名知情人士报道，特朗虽然在公开场合排除了单纯租借格陵兰的可能性，但私下态度其实相当灵活。

消息指出，为了降低欧洲国家的强烈反弹，特朗普团队正酝酿一项99年租约的方案，试图在不直接并吞的法律争议下，取得对这座北极资源丰富岛屿的控制权。

考虑提「波多黎各选项」

此外，特朗普也考虑提出「波多黎各选项」。在该架构下，格陵兰约5.6万名居民将获得美国公民身份，享有完整的双边贸易与入境特权，且除非移居美国本土，否则可免缴美国所得税。一名西方外交官指出，特朗普政府试图将此包装成能带来繁荣的「大礼包」，作为吸引格陵兰人的甜头。

瑞士与美合作确保特朗普行程安全

依照世界经济论坛安排，特朗普专机将于周三降落苏黎世机场，随后转搭直升机前往达沃斯，并于当天下午发表演说。瑞士警方将与美方密切合作，确保特朗普行程安全。

为避免特朗普行踪遭掌握，一支从德国拉姆施坦美军基地（Ramstein）起飞的直升机编队已提前抵达瑞士。特朗普抵达当天，多架直升机将同时升空前往达沃斯，以混淆视线，增加安全性。

瑞士民众对美国总统与会的观感两极，上周起各地已有不同大小的抗议行动。瑞士央行旁广场周一聚集数千民众，现场也有美国民众参加游行，表达反特朗普与反经济论坛立场。

