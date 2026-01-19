巴基斯坦商场大火烧24小时终扑灭 增至11死 60人失踪
巴基斯坦第一大城卡拉奇（Karachi）一处热闹的购物商场发生严重火警，美联社报道，这场大火狂烧近24小时后，终于在周日（18日）深夜被扑灭。
搜救人员进入焦黑的建筑后发现更多遗体，官方证实增至最少11人死亡。目前仍有约60人通报失踪，焦急的家属聚集在废墟外守候。
卡拉奇首席救援官员谢赫（Abid Jalal Sheikh）指出，火势于17日晚间爆发后迅速蔓延，主因是商场内囤积了大量化妆品、成衣与塑胶制品，助长火势。消防局长艾哈迈德（Humayun Ahmed）表示，长时间的高温燃烧严重破坏了建筑结构，增加搜救难度。
囤积化妆品、塑胶等易燃物
火灾发生在多层楼高古尔广场（Gul Plaza）。警方正展开调查，初步迹象显示可能与电力短路有关，但确切起火原因有待厘清。
卡拉奇工业安全标准低落，违章建筑问题严重。该市2012年也曾发生一宗成衣工厂大火，多达260人死亡
