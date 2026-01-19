白宫发言人警告主播录音流出 要求完整播特朗普访问 否则「告到你甩裤」

一段由白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）与哥伦比亚广播公司（CBS News）主播的录音对话近日流出，莱维特警告CBS若未完整播出美国总统特朗普的最新专访，将面临法律诉讼。

莱维特要求访问不要剪带

《纽约时报》报道，据该报取得的录音显示，特朗普周二在密歇根州完成一段长约13分钟、由《CBS晚间新闻》主播多库皮尔（Tony Dokoupil）主持的专访后不久。从录音显示，莱维特向CBS团队转达特朗普要求，强调专访必须「完整播出、不得剪辑」，并直言若未照办，「会告到你甩裤」。

在录音中，莱维特要求专访必须「完整播出、不得剪辑」。路透社

录音中，莱维特引述特朗普表示：「确保你们不要剪带，确保专访完整播出。」她补充称，特朗普明言如未完整播出，将对CBS提告。当时在场的CBS员工起初以为她是在开玩笑，但《CBS晚间新闻》执行制作人哈维（Kim Harvey）在录音中回应称：「噢，好吧！」气氛一度紧张。多库皮尔尝试缓和场面，称特朗普「经常这样说」，惟报道指莱维特并未回以笑容。

特朗普多次对主播作人身攻击

报道指，这次访问期间特朗普亦对多库皮尔作出人身攻击，称若前副总统贺锦丽于2024年大选胜出，多库皮尔「现在不会有工作」。多库皮尔回应指，无论选举结果如何，他仍会在CBS任职，特朗普则反讽称其薪酬会「更低」。

报道指，访问期间特朗普亦对多库皮尔作出人身攻击。路透社

CBS News其后向《纽约邮报》表示，早于安排访问之初，已独立决定完整播出专访，莱维特的言论并未影响其编采决定。该专访最终按计划于当晚《CBS晚间新闻》全段播出。

莱维特亦向《纽约时报》确认相关说法，称美国民众有权观看特朗普「未经剪辑、完整呈现」的专访，并指出节目最终确实完整播出。

莱维特称美国民众有权观看特朗普「未经剪辑、完整呈现」的专访。路透社

特朗普于2024年曾因不满CBS剪辑《60分钟》对时任副总统贺锦丽的访问而入禀控告该台，指控其「误导性剪辑」。CBS母公司派拉蒙（Paramount）其后同意以1,600万美元和解。