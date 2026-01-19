智利南部山林大火 总统宣布两区进入灾难状态 至少16死2万人疏散

智利南部山火持续蔓延，总统博里奇周日凌晨宣布，南部纽布莱（Ñuble）及比奥比奥（Bío Bío）两个大区进入「灾难状态」。大火至今已造成至少16人死亡，约2万名居民紧急疏散。

全国仍有24宗活跃山火

智利国家森林管理公司（CONAF）表示，截至周日上午，全国仍有24宗活跃山火，其中以距离首都圣地亚哥约500公里的纽布莱及比奥比奥两区火势最为严重，政府已在当地宣布紧急状态。

总统博里奇在社交平台X表示，鉴于山火形势严峻，政府决定宣布灾难状态，并动用一切可用资源应对。

智利安全部长科尔德罗周日上午向传媒表示，比奥比奥地区已确认15人丧生，加上政府早前证实纽布莱一宗死亡个案，令死亡人数增至16人。当局未有排除死亡人数进一步上升的可能。

至少250间房屋被烧毁

当局指出，两个受灾地区至今已有近8,500公顷土地被焚毁，多个社区面临威胁，政府已下令居民撤离。智利国家灾害预防及应变机构（Senapred）表示，已有近2万人被疏散，至少250间房屋被烧毁。

当局称，强风及高温等不利天气助长火势蔓延，亦令消防人员的扑救工作更加困难。智利多地正发出极端高温警告，预料由圣地亚哥至比奥比奥一带，未来一两日气温或高达摄氏38度。

智利与邻国阿根廷今年初均出现持续热浪及极端高温天气。阿根廷南部巴塔哥尼亚地区本月较早前亦爆发严重山火，造成广泛破坏，凸显南美洲多地正面临极端气候带来的灾害风险。