巴基斯坦卡拉奇商场大火 至少3死18伤 疑气体泄漏引致

巴基斯坦最大城市卡拉奇一座旧式购物商场，周六晚上发生严重火警，至少造成3人死亡、18人受伤。火势一度失控，多人受困，当局出动大批消防及救援人员扑救，起火原因仍有待调查。

商场内存放大量易燃物品

消防部门表示，商场阁楼首先起火，火势迅速蔓延至地面及一楼，其后更波及三楼。由于建筑物内存放大量易燃物品，加上结构老旧，火势猛烈，增加救援工作困难。

当局先后出动至少18辆消防车及3部高空云梯扑救，其后巴基斯坦海军消防人员亦加入行动。消防官员称，约两小时后火势一度受控，但其后再度复燃，一楼冒出长长火舌，部分邻近店舖亦被波及。现场片段显示，烈焰吞噬多间商店，浓烟冲天。

消防处指出，救援期间商场内曾发生猛烈爆炸，初步相信与气体泄漏有关，导致火势进一步扩大。高温亦令大楼其中一根支柱倒塌，增加结构坍塌风险。救援部门将事故列为三级火警，属极难控制级别，至周日凌晨仍未完全扑熄。

3名死者均为店舖东主

当地医院证实，火警造成3人，死亡均为商场店舖东主，其余伤者多因吸入浓烟不适，或逃生时跌倒受伤。消防官员表示，曾利用高空云梯协助疏散被困人士。

联邦衞生部长卡迈勒对事故造成伤亡表示哀悼，要求为伤者提供即时及适切治疗，并表示联邦政府愿向地方政府提供协助。信德省省长泰索里到场视察救援情况，下令就事故提交调查报告。内政部长亦指示警方调查起火原因，并要求确保道路畅通，方便消防及救护车辆进出。

当局强调，正全力扑救及善后，并会彻查事故责任。火警确切成因仍有待进一步调查。