关税战2.0︱特朗普未重创全球经济？ 哈佛专家：「白蚁效应」︱分析

即时国际
更新时间：18:30 2026-01-17 HKT
发布时间：18:30 2026-01-17 HKT

特朗普于2024年1月再度入主白宫，上任以后大刀阔斧推进美国优先议程，当中发动关税战2.0震撼全球，声言让美国制造业工作回流，并鼓励国内消费。惟一年过去，全球经济并未如预期般崩盘，究竟特朗普是否成功打响如意算盘，而世界经济是否未受其关税主张影响。有分析形容特朗普关税主张，正出现「白蚁效应」。

台湾中时新闻报引述哈佛大学甘迺迪学院教授劳伦斯（Robert Lawrence）在《时代杂志》的刊文指出，特朗普当初推动关税时，多数预测指出，其关税政策将推升通账、压低薪资、进一步拖累美国制造业，并削弱股市表现。许多经济学家也警告，美国可能陷入衰退，而全球化进程将随之倒退。

仅中国用稀土反制

劳伦斯分析，问题不在于关税是否具破坏性，而在于其冲击被拉长、分散到更长的时间轴上。目前，低度的报复性反制，以及人工智能投资的高成长，正暂时抵销关税带来的负面影响。

尽管美国是全球最大经济体，但其在全球商品进口中仅占13%，出口占比更只有9%。这样的结构，使得特朗普在全球推动的贸易制裁对象，实际上得以在相当程度上承受、甚至消化美国动荡的贸易政策。此外，许多经济学家原本担心的强烈反制浪潮，最终也未全面出现。除了北京以稀土作为反制手段外，几乎没有国家能有效回击美国的关税措施。特朗普在压制即时反弹方面，显得异常幸运。

透过北约对欧盟的安全角色，以及在「核保护伞」架构下为日本与南韩提供国安保障。最终，特朗普仍迫使多数国家接受约15%的表面关税水准。

特朗普要求「进贡式」投资

然而，美国经济停滞与制造业衰退的迹象明显。这正是特朗普经济政策所造成的后果。

特朗普的关税政策与对外要求「进贡式」投资，正在各国之间滋生对美国的不满，并削弱其战略影响力，因为其他国家正逐步寻找替代市场与新的领导中心。但这些调整本身是长期且渐进的，也让负面经济与政治后果短期内不易显现。其关税政策，如同在全球贸易体系的木梁中埋下白蚁，不易察觉，却极可能随著时间推移，让整个结构逐步崩塌。

