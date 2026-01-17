特朗普威胁吞并 格陵兰外长镜头前崩溃哽咽：压力排山倒海

特朗普拟吞并格陵兰引发国际局势动荡。格陵兰外长莫茨费尔特（Vivian Motzfeldt）于美国时间周三（14日）与美方高层会谈后，接受媒体访问时一度情绪溃堤，在镜头前哽咽含泪。她直言面对美方的强大压力「深感焦虑」，强调正竭尽全力守护国土安全。

闭门会议不欢而散 万斯鲁比奥坚持立场

莫茨费尔特与丹麦外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）当日受邀前往白宫，与美国副总统万斯（JD Vance）及国务卿鲁比奥（Marco Rubio）进行磋商。然而，这场备受瞩目的会议最终陷入「根本性分歧」。拉斯穆森会后坦言，未能改变美方的立场，而特朗普依然坚持以「国家安全」为由，企图将这片北极领土纳入版图。

会后，53岁的莫茨费尔特透过视像接受格陵兰国家广播公司（KNR）访问。她提到部门人手虽少，但连日来为应对美方压力已筋疲力尽：「我通常不想这样说，但我们确实非常坚强。只是最近几天，自然地……」说到此处，她情绪激动、双眼通红，一度要停下来平复心情，「喔，我变得很激动，感觉压力排山倒海。连日来的准备工作与日益增加的压力，实在太过沉重。」她随即重申格陵兰政府的决心，承诺会用尽所有力量，确保格陵兰人民能够在自己的土地上安居乐业。

北约盟友兵援格陵兰 图斯克：吞并属世界末日

针对美国的并吞意图，欧洲多国强烈反弹。波兰总理图斯克（Donald Tusk）周四（15日）发出严厉警告，形容任何北约成员国企图吞并另一成员国领土的行为，将是「世界末日」及政治灾难，彻底摧毁北约的团结基础。

为防范局势升温，多个北约盟友已采取实质军事行动，法国15名军方人员已抵达格陵兰首府努克（Nuuk）；德国则派遣13人侦察小组及1部A400M运输机进驻；英国、芬兰及瑞典亦分别派出军官或侦察小组协助防务。

虽然特朗普指称格陵兰海域「充斥中俄船只」，但瑞典国防大臣批评相关说法「夸张」。

目前丹麦与美国已同意成立工作小组，探讨在尊重丹麦领土主权（红线）的前提下，如何解决美方的安全顾虑。