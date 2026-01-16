英国第一猫｜「首席捕鼠大臣」Larry19岁生日 波兰总统访英遇「拦路猫」

英国唐宁街首席捕鼠大臣Larry the Cat数天前迎来19岁生日，成为唐宁街最长寿的「官员」，在社交媒体上引发热议。这只在2011年由巴特西猫狗之家（Battersea Dogs and Cats Home ）领养的黑白色虎斑猫，原本被带到首相官邸负责解决鼠患，但却经常「玩忽职守」，如今早已超越职责范围，成为政坛长年动荡中的象征性「人物」。

Larry前几日满19岁。路透社

政坛「常青猫」满19岁

在过去15年，Larry先后「共事」六任首相，见证英国多次政权更替与危机。他常被拍到慵懒地躺在唐宁街门前台阶，神态自若地看著政客进出，成为不少英国人眼中最可爱的政治常客，深受大众喜爱。Larry的官方帐号与动物慈善团体近日亦发文庆祝猫诞，提醒大家这位英国最知名的居民之一来自动物救援站，呼吁公众关注领养代替购买的理念，为庆祝活动增添了一抹温情。

交平台上，许多贴文称赞拉里是英国政坛的「常青树」，已见证无数政治承诺的起落，是首相府的「老员工」。尽管Larry鲜少出动捕鼠，更多时候是在阳光下打盹或迎接访客，但不少人认为，他在紧张时局中扮演了「疗愈国民情绪」的角色。

差点绊倒摄影师成焦点

波兰总统纳夫罗茨基周二到访唐宁街。美联社

就在过完生日几天后，Larry 上演了一出小插曲。波兰总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）本周二（1月13日）到访唐宁街与英国首相施纪贤会面时，Larry在门口小憩，意外绊倒一名摄影师，摄影师双手握著的两台相机险些「殉职」。



Larry 虽年事已高，却身手矫健地逃之夭夭。摄影师身后的波兰总理则平静地随之步出门口。两国领袖会晤其间，讨论了英军驻波与波兰直升机飞行员赴英受训等合作事宜。随著Larry进入第20个年头，但他丝毫没有退出公众视野的迹象，他持续出现在公众视野，带来了一种难得的熟悉感。

