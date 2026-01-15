Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱英国暂关德黑兰大使馆 意大利强烈呼吁国人撤离

即时国际
更新时间：09:50 2026-01-15 HKT
发布时间：09:50 2026-01-15 HKT

有传美国即将伊朗发动军事行动，令区域局势更趋紧张。英国政府周三（14日）指出，英国驻伊朗首都德黑兰大使馆已「暂时关闭」。法新社报道，政府发言人周三（14日）指：「我们已暂时关闭英国驻德黑兰大使馆，将改以远端方式运作。外交部旅游建议也已更新，以反映这项领事变动。」

路透社报道，意大利外交部亦发声明，，目前在伊朗约有600名意大利公民，其中大多数身处德黑兰（Tehran）地区。伊朗一旦紧张局势升级，这些国家可能成为军事行动的目标，故强烈呼吁在伊朗的意大利公民尽速离开。

意大利外交部表示，外长塔加尼（Antonio Tajani）在危机指挥中心举行会议，参加者包括国防部和情报单位官员，并联络意大利驻德黑兰大使、意大利驻中东地区各国大使共商局势。

意大利外交部又指出，目前有900多名意大利军队驻扎中东，其中约500人在伊拉克，400人在科威特。意大利正采取预防措施，保护军事人员安全。

