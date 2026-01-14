泰国建高铁项目发生起重机砸中客运列车的严重意外，目前已导致最少32人死亡、逾60人受伤。有报道揭露，负责承建的公司，与去年3月在曼谷倒塌的国家审计署办公大楼的承建商相同。

据泰国呵叻府公共卫生办公室通报，截至1月14日下午5时20分，事故已造成32人死亡，但仍有3人失踪，另有64人受伤。伤者中，7人重伤，19人受中度伤，38人轻伤。

相关新闻：泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图

当地时间晚上6时05分左右，泰国看守总理阿努廷赶到了事故现场。阿努廷听取了相关单位对事态的总结汇报，其中一部分涉及赔偿金额：泰国国家铁路局代理局长表示，初步赔偿为丧葬费4万泰铢（约9,921港币），另有补助4万泰铢（约9,921港币）；同时还听取了保险监管机构（OIC）的说明，称该项目由两家保险公司承保，保险额度为5000万泰铢（约12,40港币）。

相关新闻：曼谷大楼地震倒塌95死 泰官方确认与设计及施工缺陷有关

根据独立媒体「泰国人民」（Prachatai）报道，此高铁工程涉及多个承包商，根据官网资料显示，事故发生的路段全长37.45公里，是由意大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）承建，土木工程相关设计与工程顾问工作则由中国铁路国际有限公司（CRIC）及中国铁路设计集团（CRDC）组成的工程团队负责。

英国广播公司（BBC）亦有报道，事故发生的路段是由意大利泰工程公司负责，该公司是泰国最大的承包商之一，也是负责承建去年3月缅甸强震波及泰国时，曼谷唯一倒塌的审计署办公大楼。目前该公司尚未对此事作出回应。

2025年3月28日泰国邻国缅甸发生规模7.7强烈地震时，位在曼谷恰图恰区（Chatuchak），接近完工的审计署办公大楼是曼谷唯一一栋遭到震垮的建筑。检方去年8月起诉23名被告，其中包括意大利泰工程公司总裁普利姆猜及中国中铁（CREC）子公司中铁十局的泰国分公司。

这些被告遭控违反设计、监造和施工标准，对他人造成危害而致人丧命。