日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？

日本北海道日高町发生一起骇人听闻的夺命藏尸案。当地警方今日（13日）证实，日前于一间酒吧墙壁夹层中发现的女性遗体，经DNA比对后，确认为去年底失踪的28岁女护士工藤日菜野。涉案的49岁酒吧老板松仓俊彦已被捕，并供称杀害死者后将其「封尸」墙内，期间更若无其事照常营业，行径令人不寒而栗。

跨年夜人间蒸发 遗体密封一坪大墙缝

案发于日高町富川北一间酒吧。死者工藤日菜野自去年12月31日傍晚起与家人失联，其祖母于元旦报案求助。警方在调查失踪者社交圈时，锁定与工藤熟识的酒吧老板松仓俊彦。在警方盘问下，松仓于本月10日自首供出藏尸地点。

相关新闻：北海道｜餐厅墙壁藏女尸照营业 49岁店主被捕

警方随后在酒吧二楼搜索，惊见墙壁内侧一个约一坪（约3.3平方米）大小的隐密空间，入口处更被木板封死。打开后发现，工藤日菜野的遗体被藏于其中，且衣著完整。司法解剖结果显示，工藤死于遭类似绳索的物体勒颈窒息，死亡时间推测已超过10天。

伴尸营业 狂开空气清新机掩尸臭

更令当地居民震惊的是，松仓俊彦在犯案后表现得异常冷静。他在去年12月31日杀害及封尸后，仅休店一天，便在1月2日恢复营业。在工藤遗体被封入墙内的十天期间，松仓如常接待客人。

据多名曾到店消费的顾客回忆，当时店内气氛极为诡异。松仓在店内同时开启4至5部空气清净机，疑为掩盖尸体腐烂产生的异味，更不时主动询问客人：「是否有闻到奇怪的气味？」这种伴尸营业且试探客人的行为，事后回想让不少常客感到背脊发凉。

死者生前为酒吧常客

据悉，死者工藤日菜野长相清秀，生前在当地从事护理工作，是该酒吧的常客，两人更有共同兴趣，同为当地「猎友会」的成员，平时关系相当不错。

目前松仓俊彦已被依遗弃尸体罪名逮捕，并面临杀人罪调查。虽然他已承认「把尸体塞进店内墙壁」的事实，但对于作案动机、两人是否存在情感或金钱纠纷，仍坚缄其口。警方正深入剖析两人的通讯纪录与交往细节，试图还原这宗惊悚命案的真相。