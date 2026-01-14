伊朗示威︱官员称示威潮酿2000人死 「恐怖分子要为此负责」

伊朗的反政府示威潮持续逾两周，一名伊朗官员昨日告诉路透社，包括安全部队成员在内，已有约2,000人在近期示威活动中丧生。美国国务院要求美公民立即离开伊朗。

美要求公民立即离开

路透社引述该官员称，「恐怖分子」是导致抗议民众与安全部队死亡的主因，不过他并未说明各有多少人丧生。这是当局首次坦承过去两周的全国骚乱遭镇压，已造成许多人死亡。最新这波动乱由严峻的经济情势引发。

美国国务院昨日发布「安全警告」，要求美公民「在确保安全的前提下，考虑通过陆路经亚美尼亚或土耳其离开伊朗」，建议「制订不依赖美国政府帮助的离境计划」，并表示如果无法离开，应在住所或其他安全建筑内寻找安全地点，储备食物、水、药品及其他必需品。法新社则报道，法国驻德黑兰大使馆的非必要人员已于11日和12日撤离。 该使馆通常约有30名外派人员，以及数十名当地员工。

综合《华尔街日报》与网媒Axios报道，特朗普定于当地时间周二与国安高层会面，以确定应对伊朗局势的方式，选项除空袭伊朗政权相关目标外，还有网络攻击、批准新的制裁及加强网上反伊朗政权的资讯战等。官员透露，特朗普目前较倾向军事打击，但不排除随伊朗国内局势发展及与幕僚讨论后改变想法。

