纽约1.5万护士大罢工 正值流感高峰期 影响3大私家医院系统

因劳资谈判破局，美国纽约市约1.5万名护士周一发起大规模罢工，影响3大主要私家医院系统：纽约长老会医院（NewYork-Presbyterian）、西奈山医院（Mount Sinai）及其附属机构，以及蒙特菲奥里医疗中心（Montefiore）。由于正值流感高峰期，虽然院方已聘请临时员工填补空缺并承诺维持服务，但预料仍需转移病人、取消手术或调整救护车路线。

纽约州护士协会指出，这场罢工起因于上周末谈判破局，护士们要求改善人员配置、维持医疗福利、加强职场暴力防护，并反对医院削减福利。

劳资谈判破裂

护士协会会长哈甘斯（Nancy Hagans）批评医院管理层将利润置于病人与护士安全之上，拒绝解决核心问题，包括安全人员比例、完整医疗保障及职场暴力保护。

护士代表指出，医院近年虽有改善，但负荷过重、工作环境不安全，且近期布鲁克林医院发生持刀事件等暴力案例，更凸显需求。

院方指无法满足加薪40%要求

3大医院系统则反驳工会要求过度且不切实际。蒙特菲奥里发言人称工会提出36亿美元（约280亿港元）的「卤莽要求」，包括近40%薪资涨幅；西奈山医院表示已聘请1400多名临时护士应对；纽约长老会医院则指罢工意在「制造混乱」，但强调已准备充分，包括聘请1700多名临时护理人员，并花费6000万美元（约4.66亿港元）备战。

医院坚持近年已大幅改善人员配置，并称经济压力大，无法满足工会全部诉求。目前注册护士平均年薪约16.2万至16.5万美元（不含福利，约台币513万至522万元），工会要求3年内大幅提高。

护士平均年薪逾120万元

目前注册护士平均年薪约16.2万至16.5万美元（不含福利，约126万至128万港元），工会要求3年内大幅提高。

这是继2023年后纽约市再次爆发大规模护士罢工，当年行动促成了加薪19%及人手改善承诺，但工会指院方至今未完全落实人手保证。