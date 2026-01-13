日探测船赴太平洋「南鸟岛」试验开采稀土

日本深海探测船「地球号」昨日启程前往日本在太平洋最东端的珊瑚岛「南鸟岛」，展开全球首次海底稀土开采实验。当地传媒称，若实验成功，日本可望减少对中国稀土的依赖。

实验预料2月14日完成

隶属日本政府「地球号」昨日由静冈市清水港出发，预计一周后抵达「南鸟岛」日本专属经济水域。探测船将利用管道抽取6000米海底泥土，再运送至日本提炼稀土，实验预料2月14日完成。

距离东京近2000公里的南鸟岛，其深海泥土估计蕴含逾1600万吨稀土，储量是全球第三大，当中包括镝、铽等可用于生产电动车的金属元素。不过这项实验除了要克服开采技术困难外，总成本能否与中国产稀土竞争仍是未知之数。

储量是全球第三大

目前，日本的稀土7成依靠中国进口。日本首相高市早苗去年11月发表「台湾有事」论后，北京接连采取反制措施，中国商务部本月初更宣布，加强管制出口到日本的军民两用商品，包括部分稀土磁体，引起日方忧虑。

美国时间12日，七国集团（G7）将于华盛顿召开稀土等重要矿产相关财长会议。共同社报道，日本政府会上将介绍摆脱对华依赖的举措，还将确认与G7和资源国合作，以期强化供应链。除了G7成员国外，澳洲及印度的财长也应邀出席会议。