内塔尼亚胡夫人爆官方照修图风波 被批毁历史档案真实性

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）及其夫人萨拉（Sara Netanyahu）近日卷入一场罕见的「修图丑闻」。以色列政府发布的多张官方照片被指经过大幅度后制，萨拉的影像遭批「美颜」过度，引发传媒界及学术界强烈批评，认为此举损害了政府记录的真实性及历史存档的可靠性，政府摄影师更集体抗议，拒绝为这些重度「篡改」的官方照片署名。

官方照变「虚拟现实」 摄影师联署抗议

是次争议由资深政治记者加特尼奥（Shabi Gatenio）揭发。他指出，自去年下半年起，总理办公室发出的新闻稿中，67岁的萨拉皮肤光滑如瓷、眼部轮廓过分清晰、发型完美无缺，与现场真实影像有巨大落差。

最令人惊讶的是，由于政府新闻处（GPO）的摄影师拒绝为这些经过修改的照片署名，总理办公室竟然采取了一项折衷方案：将修图后的照片摄影师署名改为「萨拉·内塔尼亚胡」。

网民嘲：国家级Photoshop

加特尼奥直言，若这些虚假影像存入国家档案室，将使历史档案受严重破坏：「以色列建国以来，所有档案照片均为摄影师镜头真实捕捉，若经修饰图片入档，将永远以从未存在的虚拟现实污染历史。」

鉴识专家：这是信任问题

加州大学柏克莱分校数位鉴识专家法里德（Hany Farid）分析指出，透过比对原始影片与官方照片，可以清晰看到萨拉的皮肤被「磨皮」处理，部分背景更疑似由AI生成。他强调：「这不单是修图让自己看起来年轻，而是关于公众对政府的信任。」

以色列舆论哗然，网民嘲讽「这是国家级Photoshop」，反对派则借题发挥，质疑政府透明度。《以色列时报》（Times of Israel）率先表态，宣布将不再采用经后制或署名为萨拉本人的官方照片，其他媒体亦跟进审慎处理。

除了照片修图，内塔尼亚胡的官方Instagram账号近期亦发布多张疑似AI制作的影像。其中包括一张内塔尼亚胡夫妇与特朗普夫妇庆祝新年的合影，图中萨拉穿著黑色裙子，但当晚其他现场照片显示她身穿深红色裙，且背景的烟花及旗帜被指极具「AI感」。

以色列民主研究所专家阿尔舒勒评论称，内塔尼亚胡试图透过AI技术将家人塑造成「完美家庭」及「超级英雄」，借此掩盖在加沙冲突及国内管理上的重重问题。