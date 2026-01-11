Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士活春宫｜英国男女疑「车震」被拍下 车身标语意外「好应景」

即时国际
更新时间：13:10 2026-01-11 HKT
发布时间：13:10 2026-01-11 HKT

在英国伦敦，一对情侣被发现在一辆双层巴士的上层「车震」，引发热议。相关影片在网上曝光后，不少网友留意到巴士车身上的英文标语，竟出奇地「应景」。

根据英国《每日星报》（The Daily Star）报道，事发在去年12月29日，当时该辆巴士正行驶于西伦敦海耶斯 (Hayes) 的阿克斯桥路 (Uxbridge Road)。一名旁观者用手机拍下了这对情侣公开亲热的影片，在约20秒的短片中，坐在红色双层巴士上层后座的情侣在大庭广众之下，女的在男的前方，双方以可疑节奏前后摆动。

相关新闻：公园活春宫！6泰男深夜激情野战 网民爆料：周末多达百人参与

当地居民利亚·雷（Leah Ray） 说：「在公共场所也太疯狂了。」阿米尔·布莱克（Amir Blake） 补充道：「简直是禽兽。」乔迪（Jody）怒斥：「在公共巴士上，真恶心。」另一人则说：「去开房啦。」

伦敦交通局 (TfL) 的一位发言人表示正在调查社交媒体上流传的一段涉及巴士上两名乘客的影片，并与巴士营运商及伦敦警察厅合作。

伦敦警察厅一位发言人告诉《每日星报》：「警方于12月31日接获一宗举报，涉及一段在社交媒体流传的影片，内容似乎显示一宗作出有违公德的行为。事件相信发生于海耶斯的阿克斯桥路。」

影片网上曝光后，网友震惊表示「太疯狂了」、「是跨年庆祝节目吗？」、「真人表现吗」。也有网友留意巴士车身上的英文标语「CAN YOU KEEP A SECRET？（你可以保密吗？）」，笑言「真是应景」。

