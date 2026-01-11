Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜人权组织：累计最少116人死亡 革命卫队开枪镇压逾2600人被捕

即时国际
更新时间：11:45 2026-01-11 HKT
发布时间：11:45 2026-01-11 HKT

伊朗全国反政府抗议持续，外媒披露，伊朗安全部队对示威民众开枪镇压，在几乎全面断网的情况下，有人权组织表示，事件已造成至少116人死亡，而政府的镇压行动亦在升级。首都德黑兰医院由于无法应付大批死伤者，出现死者倒卧医院地上情况。

德黑兰医院堆满尸体

由于当地互联网和电话线路被大规模切断，评估骚乱规模已变得困难。然而，总部位于美国的「维权人士新闻社」报道，已有超过2600人被拘留；该组织表示，这个数字是根据已核实的来源以及过往对伊朗骚乱的追踪数据得出。

相关新闻：伊朗示威｜特朗普听取军事打击方案 警告德黑兰「准备好协助」

国家电视台集中报道安全部队的伤亡，并将局势描绘为受控，同时回避承认平民死亡，且愈加将示威者标签为「恐怖分子」。尽管如此，当局承认示威活动持续至周日，地点包括德黑兰及圣城马什哈德。

尽管美国方面发出警告，最高领袖哈梅内伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 已示意将采取更强硬的回应。伊朗总检察长阿扎德 (Mohammad Movahedi Azad) 警告，参与示威可能会导致被控「与神为敌」，此乃可判处死刑的罪行。他同时告诫，任何协助示威者的人亦将面临相同指控。

尽管限制重重，经美联社核实的影片显示，德黑兰部分地区仍有大批民众示威，并高喊反对最高领袖的口号。与此同时，亲近革命卫队的伊朗媒体声称示威者使用了枪械和燃烧弹，并报道有安全人员死亡。

示威活动始于12月28日，其导火线是伊朗货币里亚尔在制裁压力下崩盘，但示威迅速演变为对伊朗政治体制的更广泛挑战。维权倡议者警告，通讯中断可能会为致命镇压铺路，让人联想起过往数百人在示威中被杀害的事件。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
3小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
20小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
21小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
16小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
5小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
18小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
17小时前
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
22小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT