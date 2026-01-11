伊朗示威｜人权组织：累计最少116人死亡 革命卫队开枪镇压逾2600人被捕

伊朗全国反政府抗议持续，外媒披露，伊朗安全部队对示威民众开枪镇压，在几乎全面断网的情况下，有人权组织表示，事件已造成至少116人死亡，而政府的镇压行动亦在升级。首都德黑兰医院由于无法应付大批死伤者，出现死者倒卧医院地上情况。

德黑兰医院堆满尸体

由于当地互联网和电话线路被大规模切断，评估骚乱规模已变得困难。然而，总部位于美国的「维权人士新闻社」报道，已有超过2600人被拘留；该组织表示，这个数字是根据已核实的来源以及过往对伊朗骚乱的追踪数据得出。

国家电视台集中报道安全部队的伤亡，并将局势描绘为受控，同时回避承认平民死亡，且愈加将示威者标签为「恐怖分子」。尽管如此，当局承认示威活动持续至周日，地点包括德黑兰及圣城马什哈德。

尽管美国方面发出警告，最高领袖哈梅内伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 已示意将采取更强硬的回应。伊朗总检察长阿扎德 (Mohammad Movahedi Azad) 警告，参与示威可能会导致被控「与神为敌」，此乃可判处死刑的罪行。他同时告诫，任何协助示威者的人亦将面临相同指控。

尽管限制重重，经美联社核实的影片显示，德黑兰部分地区仍有大批民众示威，并高喊反对最高领袖的口号。与此同时，亲近革命卫队的伊朗媒体声称示威者使用了枪械和燃烧弹，并报道有安全人员死亡。

示威活动始于12月28日，其导火线是伊朗货币里亚尔在制裁压力下崩盘，但示威迅速演变为对伊朗政治体制的更广泛挑战。维权倡议者警告，通讯中断可能会为致命镇压铺路，让人联想起过往数百人在示威中被杀害的事件。