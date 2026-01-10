澳洲山火 | 维多利亚逾130建筑物烧毁 3人失踪4万户停电 全州进灾难状态

澳洲维多利亚州多处发生山火，烧毁超过130栋建筑物，约4万户居民停电，数千名消防员正努力扑救。州长艾伦宣布，全州进入灾难状态，授权消防部门实施强制撤离及交通管制等紧急措施，以应对持续蔓延的山火。

受极端高温影响，维多利亚州当地周五一度出现60多个火头，至周六上午，仍有30处大火未扑熄，多个城镇仍面临大火威胁。中部朗伍德镇附近的山火烧毁多间房屋，造成3人失踪，包括一名儿童。

数千消防员扑救

数千名消防员继续扑火，当局已要求数以千计居民紧急疏散，又敦促民众密切关注官方最新讯息。

维多利亚州本周被热浪笼罩，气温飙升至摄氏40度以上，热风助长自2019至2020年「黑色夏季」山火以来最危险的火灾天气。

毁逾30万公顷丛林

丛林大火已席卷逾30万公顷（逾74万英亩）的灌木丛林。消防队已开始统计损失，初步报告指出，距离州府墨尔本约2小时车程的小镇鲁菲，至少有20栋房屋被毁。

当局表示，其中一场最大火灾发生在墨尔本以北约112公里的朗伍德镇附近，烧毁了13万公顷（32万英亩）的灌木林，摧毁了30座建筑物、葡萄园和农地。火灾附近的数十个社区已被疏散，州内许多公园和露营地已关闭。

数百只幼蝙蝠死亡

当地一个野生动物团体表示，随著南澳州内气温骤降，数百只幼蝙蝠死亡。

「黑色夏季」山火于2019年底至2020年初席卷澳洲东岸，烧毁数百万公顷土地，摧毁数千户住宅，造成33人死亡，并令城市笼罩有毒烟雾。

极端天气肇祸

研究人员发现，自1910年以来，澳洲气候平均升温了1.51摄氏度，导致陆地和海洋极端天气模式日益频繁。

澳洲仍是全球最大的天然气和煤炭生产与出口国之一，这两种主要化石燃料被指责为全球暖化的元凶。

