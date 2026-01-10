惊悚影片｜洪都拉斯女议员电视镜头前遭炸弹击中 颈背受伤送院

洪都拉斯陷入总统大选后的政治动荡，当地时间周四（8日），代表保守派国民党（National Party）的女议员卢比斯（Gladys Aurora López）在国会大楼外接受媒体采访时，突遭人投掷自制爆炸装置击中头部。爆炸威力强大，现场瞬间燃起火球，卢比斯头部和背部受伤送院。事件引发该国政界强烈谴责，候任总统阿斯富拉（Nasry Asfura）呼吁各方保持冷静。

爆炸瞬间冒橙色火光

据英美媒体披露的现场影片显示，卢比斯当时正站在国民议会大楼外的走廊与记者及民众交谈。期间，一个圆形装置突然从画面后方飞向其头部并发生爆炸，现场传出巨响并冒出大量橙色火焰，卢比斯随即倒地，其外套亦被炸至破损。

救护人员接报后将卢比斯紧急送院。医疗报告显示，她虽暂无生命危险，但伤势严重，包括头部及后颈多处烧伤、听力受损，且不排除有骨折情况。当时站在其身旁的几名议员及随员亦被波及受轻伤。

选战纷争未平 保守派国民党指控「政治袭击」

洪都拉斯正处于政权交替的敏感时期。在2025年11月30日举行的总统大选中，国民党候选人阿斯富拉以不到一个百分点的微弱优势胜出，惟反对派一直指控选举存在舞弊及技术故障，要求重点票数，国内局势持续紧张。

国民党国会领袖赞布拉诺（Tomás Zambrano）随即在社交平台发文，将矛头直指即将卸任的执政党「自由重建党」（LIBRE），批评这次袭击是针对国民党的「政治暗杀」。当时国会正准备讨论反对派提出重新点票的动议，大楼外更有大量示威者集结，警方曾出动驱散。

候任总统促调查 吁各方和平过渡

国会主席列当度（Luis Redondo）已下令全面调查事件，强调绝不容许任何暴力行为干预立法机关运作。候任总统阿斯富拉预定于1月27日正式就职，他发声明指不希望将事件定性为政治动机，但强调暴力绝对不可接受，呼吁各方重回法治。

目前洪都拉斯军警已加强国会周边的安全戒备，以防在政权交接前夕爆发更大规模的冲突。