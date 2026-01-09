法德强烈谴责美外交政策 斥无视国际规则 批世界恐沦为「强盗窝」

法国总统马克龙和德国总统施泰因迈尔近日严厉谴责美国外交政策，斥责美国正摆脱国际规则，世界有沦为「强盗窝」（robber’s den）的风险。马克龙周四（8日）在爱丽舍宫指出，美国是一个老牌强国，但正在逐渐疏远一些盟友，无视国际规则。而施泰因迈尔则指出，帮助建构世界秩序的美国价值观已崩坏，而这关乎到防止世界沦为强盗窝，让最肆无忌惮的人为所欲为。

严词谴责「强权即公理」

马克龙严词谴责「强权即公理」（law of the strongest），认为「强权即公理」是造成最大混乱的状态，普通民众每天都在担心，格陵兰是否会被入侵，加拿大是否会面临成为美国第51州的威胁。

马克龙严词谴责「强权即公理」。美联社

德国总统施泰因迈尔指出，帮助建构世界秩序的美国价值观已崩坏。路透社

特朗普派军抓捕马杜罗，引发法德强烈批评其外交政策。法新社

他指出，多边机构的运作效率已越来越低。人们生活在大国林立的世界，面临著瓜分世界的强烈诱惑。他认为美国依然是一个大国，但其正逐渐疏远一些盟友，并开始无视那些其在不久前还在倡导的国际规则，其中包括贸易和安全等领域的规则。

马克龙声称，法国拒绝新殖民主义和新帝国主义，也拒绝附庸主义和失败主义；法国为自身和欧洲所取得的成就，即更大的战略自主权和更少的对美国和中国的依赖，是朝著正确方向迈出一步。

指全球民主正面临风险

而德国总统施泰因迈尔周三（7日）在德国柏林举行的庆祝他70岁生日的研讨会上发表讲话时强调，全球民主正面临风险。俄罗斯对乌克兰采取军事行动是一个分水岭，但美国随后的行为标志著第2次「划时代的断裂」。

施泰因迈尔说，世界秩序的瓦解已经发展到相当严重的阶段，较小、较弱的国家面临「完全丧失防御能力」的风险，整个地区可能被「少数大国视为私有财产」。

他敦促国际社会切勿让二战后建立的世界秩序瓦解成「强盗窝」。他强调，在强盗窝内，最肆无忌惮的势力可以肆意掠夺一切，甚至包括某个国家或地区，国际社会应阻止世界沦落到这样的地步。

暗批向委内瑞拉及格陵兰出手

他进一步表示，在当前充满威胁的局势下，国际社会必须采取积极干预措施，同时必须说服巴西、印度等国共同捍卫现有世界秩序。

施泰因迈尔明确指出，欧洲必须重新调整其安全政策，弥补军事上的缺陷，才能在这个不断变化的世界中发挥作用。其言论似乎暗指委内瑞拉总统马杜罗遭美方掳走，以及特朗普一再声称要控制格陵兰一事。