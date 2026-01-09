美国再爆移民官执法开枪事件 俄勒冈州1男1女浴血 情况未明

美联社报道，美国波特兰周四（8日）下午发生涉及联邦执法人员的枪击案。隶属联邦海关及边境保卫局（CBP）的特工在一次行动中开火，击伤一男一女。由于前一日明尼苏达州刚发生同类致命事故，令今次事件更添敏感。联邦调查局（FBI）波特兰分局已介入并主导调查工作。

两男女中弹送院 伤势不明

事发于当地时间下午约2时15分，地点位于波特兰东部。波特兰警察局表示，警员接报赶抵现场后，发现一名男子及一名女子身上有明显枪伤，随即为两人进行急救并送往医院治疗，目前其伤势情况及身份尚未对外公布。

FBI主导调查 局长吁冷静

联邦调查局证实，事件涉及CBP特工在执法期间开枪。尽管初步细节仍有待厘清，但因应明尼阿波利斯市日前刚发生移民局（ICE）特工射杀一名三子之母，触发当地示威及社会高度对立。波特兰警察局局长Bob Day发表声明，呼吁社区保持冷静。

Day表示：「我们深知明尼苏达州枪击案后，公众情绪正处于高度紧张。但目前调查仍处于初步阶段，希望市民能保持克制，让我们厘清真相。」目前事发现场及附近医院一度实施封锁，以配合执法部门搜证。