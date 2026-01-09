生擒马杜罗｜特朗普：将「接管」委内瑞拉数年 拟开采石油储备购美货

美国总统特朗普周四接受《纽约时报》访问时，首次开腔谈及对委内瑞拉的长期「占领」计划。他预计美方「接管」委内瑞拉的时间可能长达数年，并明确表示将开采当地庞大的石油储备，以一种「非常有盈利」的方式营运。与此同时，委内瑞拉局势持续恶化，当地消息指美军的军事行动已造成至少一百人死亡，加拉加斯周三爆发大规模示威，成千上万的民众涌上街头，呼吁捍卫国家主权。

马杜罗受伤被囚 首都爆发主权示威

特朗普在访问中被问到「管理」委内瑞拉期限，是三个月、六个月，一年抑或更长时，他称可能会持续更长时间。他直言不讳地指出，美国将利用当地的石油资源，并从中获取资产。他形容这是一种双赢方案，委国会接获美方提供的资金，同时透过石油收益获利。

在社交平台上，特朗普宣称已与罗德里格斯（Delcy Rodriguez）领导的临时政府达成协议。根据协议，委方出售石油所得资金，必须优先采购美国制造的产品，包括农产品、医疗器材、药物及改善能源基础设施的设备。

白宫于周三曾表示，美国将「无限期」控制受制裁委内瑞拉石油的销售，并准备逐步解除对该国原油在全球市场的制裁，预计初期销售量将达到3000万至5000万桶，收入将由美国政府控制，以维持对委内瑞拉政府的影响力。

委国：美军突袭行动酿百人丧生

委内瑞拉局势方面，总统马杜罗政权指控美军的突袭行动极为残暴，造成包括平民在内的一百人丧生。被俘虏的马杜罗及其妻子西利亚·弗洛雷斯（Cilia Flores）目前被美方控制，消息指两人在突袭中受伤。

加拉加斯周三爆发大规模示威，成千上万的民众涌上街头，挥舞国旗并高喊口号，呼吁捍卫国家主权，并要求美方立即释放马杜罗夫妇。不过，获美方承认的临时总统罗德里格斯则表现出合作态度，表示对建立「互利」的能源关系持开放态度。

特朗普在访问中亦透露，国务卿鲁比奥（Marco Rubio）一直与临时政府保持高度频密的沟通，形容两国现政府相处「非常好」。

分析指出，特朗普的言论标志著美国对拉丁美洲政策的重大转向，从单纯的政权更迭演变为长期的军事与经济托管，此举预料将引发国际社会对主权与资源掠夺的激烈争论。