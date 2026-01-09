明州ICE执法轰毙三子母掀司法争议 州府轰FBI强行接管案情 示威潮席卷全美

美国明尼苏达州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）发生37岁女子遭到美国移民与海关执法局（ICE）人员开枪杀害案，事件掀起司法争议。明尼苏达州刑事逮捕局（BCA）周四发表声明，控诉联邦检察官办公室突然下令禁止州府参与调查，并由联邦调查局（FBI）全面接管证据，令案件的独立性蒙上阴影。

明州刑事逮捕局局长埃文斯（Drew Evans）表示，事件起初协议由该局与FBI共同调查，BCA人员亦已赶赴现场进行取证及协调工作。然而，联邦检察官办公室随后变卦，改由FBI全权领导调查。埃文斯批评，联邦政府此举令州府无法接触案件材料、现场证据或进行关键的调查面试，导致无法完成「彻查与独立的监督」。BCA在声明中表示，由于无法获得公平调查权，该局已「遗憾地撤回」相关行动。

事件死者证实为出生于科罗拉多的美国公民Renee Nicole Good。根据公开纪录，她刚搬到明州，并无任何刑事背景，仅有交通违规纪录，并在社交平台自称为诗人及作家。然而，特朗普政府官员事后却指控其试图开车冲撞联邦探员。

不过，现场录像却显示另一番景象。影片中，一名ICE警员走近死者的休旅车并拉动门把，车辆随即缓缓前移，另一名站在车前的警员随即近距离连开多枪。录像无法确定车辆是否真的撞向警员，亦无显示死者事前与探员有任何冲突，与官方描述的「冲撞攻击」存在落差。

美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）形容开枪警员经验丰富，并透露目前已在该区部署超过2000名探员，执行史上最大规模的移民执法行动，至今已拘捕逾1500人。

这宗致命枪击案随即点燃全美民怨。除了事发地明尼阿波利斯市，纽约、西雅图、底特律、华盛顿、洛杉矶及芝加哥等大城市均出现大规模示威。亚利桑那州、北卡罗来纳州及新罕布什尔州的小型城市亦计划于本周稍后举行抗议，不满联邦执法透明度缺失。