和歌山猫站长｜四代玉「喵」一声接管贵志站 社长翻译：会做好呢份工！

即时国际
更新时间：16:12 2026-01-08 HKT
发布时间：16:12 2026-01-08 HKT

日本和歌山电铁贵志站周三举行就职礼，庆祝三花猫「四代玉」升任第3代猫站长。「四代玉」从和歌山电铁社长小嶋光信手中接过任命书时，「喵～」了一声作为回应。小嶋光信帮牠翻译说：「继承二代玉的遗志，要做好贵志站长的工作喵。」

小嶋光信将刻有「四玉站长」头衔的金属牌挂在「四代玉」的脖子上，现场观众报以掌声。

「四代玉」生于2016年4月17日，2017年初成为见习站长，2019年升为高级站长（科长级），如今成为站长（主任级）。和歌山电铁另有2只猫职员，「五代玉」同最获任命为伊太祈曽站长，同时也公开了新任猫职员——「六代玉」。

日本和歌山电铁贵志川线贵志站自2007年任命猫咪「小玉」为首位猫站长后大受欢迎，吸引许多游客前往并带动收入，令原本只有居民乘搭、面临财务困境的贵志川线变成旅游热点，能维持收支平衡。

初代「小玉」站长于2015年去世，被追赠「永远名誉站长」的称号。二代站长「二代玉」去年11月20日离世，享年15岁，相当于人类的75岁，社葬多达500人到场送别，「二代玉」同样获追任为荣誉站长。

