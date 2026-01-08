日高中生厕所暴打同学9秒片破亿点击 引发公愤警方调查

日本栃木县一间高中发生校园欺凌事件，一段长达9秒的施暴影片于社交平台X上疯狂流传，短短三日内观看次数已突破1.1亿次，引发全日本社会舆论的极度愤怒。影片中，一名男学生在校内厕所内，向一名手无寸铁的男同学连番重击头部与脸部，而旁边的围观者更不断拍手叫好，场面令人发指。

据《每日新闻》及《产经新闻》报道，该段在网上引发「大炎上」的影片拍摄地点位于校园厕所，施暴者走向一名同校男学生，二话不说就挥出重拳，两度猛击其太阳穴及脸部，更用脚踢踹受害学生的后脑杓，而受害男学生全程毫无抵抗能力。现场则有多名学生在旁「观赛」，不断起哄欢呼。

事件曝光后，大批网民对施暴行为极度不满，要求查明涉事学校并公开谴责。最终证实该校为栃木县真冈北陵高等学校，学校因初时「神隐」未即时回应，引发更多抗议电话涌入县教委及地方政府。

栃木县知事福田富一在6日记者会上被问及观看影片的感受时，难掩怒气，直斥施暴学生：「我感到哑口无言。我的第一个反应是『卑鄙小人，别再欺负弱小！』」

由于事态严重，栃木县警方接获报案后，已即时以「暴力伤害事件」立案展开侦查。警方确认影片拍摄于去年12月，目前正向涉嫌施暴的学生及多名相关人士进行调查笔录。警方透露，涉事学生已对自己的行为表示深切歉意。

面对排山倒海的舆论压力，校方终于在7日承认影片中确实为该校学生，并表示这宗事件已符合《霸凌防止对策推进法》中对霸凌的定义。校方称，将会针对全校学生进行有关霸凌与人际关系的问卷调查，并计划尽快召开家长说明会，以平息公众怒火并处理后续事宜。