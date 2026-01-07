美方扣押赴委油轮「贝拉1号」 避查半个月早前改挂俄国旗

美国欧洲司令部称，美国司法部和国土安全部「今日宣布扣押M/V Bella 1号轮，原因是其违反了美国制裁规定」。他们在X平台发文称：「该船在北大西洋被扣押，扣押依据是美国联邦法院签发的搜查令，此前美国海岸警卫队巡逻舰门罗号（USCGC Munro）对其进行了追踪。」

美国已横跨大西洋追踪这艘油轮半个月。美国海岸防卫队上月21日试图在油轮靠近委内瑞拉时将其扣押，但船只掉头逃逸，向着大西洋公海疾驰。美方舰艇一直维持800米左右的距离紧盯。

在追踪行动开始时，海岸防卫队发现船上挂假旗，因此特朗普政府认为它「无国籍」，可以依据 根据《联合国海洋法公约》（UN Convention on the Law of the Sea）扣押。后来船身突然画上俄罗斯国旗，并改名 「马里纳拉号」（Marinera），俄方也 透过外交途径要求美方停止拦截。

「贝拉1号」由一间土耳其公司持有，因代表真主党（Hezbollah）、也门胡塞武装（Yemeni Houthis）、伊朗伊斯兰革命卫队（Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps）等恐怖组织运输伊朗石油而受到美国制裁。该油轮被认为是用于运输来自俄罗斯、伊朗和委内瑞拉受制裁石油的所谓「影子船队」的一部分。

美国海岸防卫队在美军跨境捉拿委内瑞拉总统马杜罗之前，已接连扣押多艘与委内瑞拉有关的油轮。