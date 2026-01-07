Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美方扣押赴委油轮「贝拉1号」 避查半个月早前改挂俄国旗

即时国际
更新时间：21:47 2026-01-07 HKT
发布时间：21:47 2026-01-07 HKT

美国欧洲司令部称，美国司法部和国土安全部「今日宣布扣押M/V Bella 1号轮，原因是其违反了美国制裁规定」。他们在X平台发文称：「该船在北大西洋被扣押，扣押依据是美国联邦法院签发的搜查令，此前美国海岸警卫队巡逻舰门罗号（USCGC Munro）对其进行了追踪。」

美国已横跨大西洋追踪这艘油轮半个月。美国海岸防卫队上月21日试图在油轮靠近委内瑞拉时将其扣押，但船只掉头逃逸，向着大西洋公海疾驰。美方舰艇一直维持800米左右的距离紧盯。

在追踪行动开始时，海岸防卫队发现船上挂假旗，因此特朗普政府认为它「无国籍」，可以依据根据《联合国海洋法公约》（UN Convention on the Law of the Sea）扣押。后来船身突然画上俄罗斯国旗，并改名「马里纳拉号」（Marinera），俄方也透过外交途径要求美方停止拦截。

「贝拉1号」由一间土耳其公司持有，因代表真主党（Hezbollah）、也门胡塞武装（Yemeni Houthis）、伊朗伊斯兰革命卫队（Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps）等恐怖组织运输伊朗石油而受到美国制裁。该油轮被认为是用于运输来自俄罗斯、伊朗和委内瑞拉受制裁石油的所谓「影子船队」的一部分。

美国海岸防卫队在美军跨境捉拿委内瑞拉总统马杜罗之前，已接连扣押多艘与委内瑞拉有关的油轮。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
6小时前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
2026-01-06 22:00 HKT
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
11小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港铁老翁争位施袭│马尾女遭「兜锤窝面」身心受创 网片疯传后失新工 盼缉拿凶徒
港铁老翁争位施袭│马尾女遭「兜锤窝面」身心受创 网片疯传后失新工 盼缉拿凶徒
突发
7小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
4小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
5小时前
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
饮食
5小时前
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
饮食
10小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
6小时前