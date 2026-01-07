日小樽滑雪场电梯夹死5岁男童 运营公司涉业务过失致死受查

日本北海道小樽市的朝里川温泉滑雪场去年12月28日发生致命意外，一名5岁男童乘搭传送带式爬坡电梯时跌倒，右臂被夹住不幸身亡。北海道警方以业务过失致死嫌疑，1月6日搜查滑雪场运营公司「Sasson」办公室等相关地点，7日再到意外现场勘查，调查事故原因。

游客拍下朝里川温泉滑雪的电梯。 youtube@audjpy3

据小樽警署等透露，去世男童是在连接停车场与雪道的魔毯（传送带式爬坡电梯）出口附近摔倒后被卷入其中，可能因衣物被拉扯而压迫到颈部，窒息而死。

涉事电梯于2019年安装，事发当天早上例行检查时未发现异常。该电梯具有异物卷入时自动紧急停机的功能，但事故发生时似乎并未启动。运营公司称，事发现场以前也曾多次发生摔倒事故，但没有安排工作人员驻守。

facebook / 朝里川温泉スキー场

外型类似输送带的电梯于6年前启用。 facebook / 朝里川温泉スキー场

国土交通省消息称，由于出事电梯位于室外，且未与建筑物连接，因此不属于《建筑标准法》定义的「电梯」范畴，不受安全标准或定期检查的约束。

警方正在仔细调查安全管理体系是否有任何问题，并考虑是否以职业过失致人死亡罪提告。