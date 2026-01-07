Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日小樽滑雪场电梯夹死5岁男童 运营公司涉业务过失致死受查

即时国际
更新时间：16:30 2026-01-07 HKT
发布时间：16:30 2026-01-07 HKT

日本北海道小樽市的朝里川温泉滑雪场去年12月28日发生致命意外，一名5岁男童乘搭传送带式爬坡电梯时跌倒，右臂被夹住不幸身亡。北海道警方以业务过失致死嫌疑，1月6日搜查滑雪场运营公司「Sasson」办公室等相关地点，7日再到意外现场勘查，调查事故原因。

相关新闻：北海道滑雪场电梯夹手臂5岁男童亡 安全装置无启动

游客拍下朝里川温泉滑雪的电梯。 youtube@audjpy3
游客拍下朝里川温泉滑雪的电梯。 youtube@audjpy3

据小樽警署等透露，去世男童是在连接停车场与雪道的魔毯（传送带式爬坡电梯）出口附近摔倒后被卷入其中，可能因衣物被拉扯而压迫到颈部，窒息而死。

涉事电梯于2019年安装，事发当天早上例行检查时未发现异常。该电梯具有异物卷入时自动紧急停机的功能，但事故发生时似乎并未启动。运营公司称，事发现场以前也曾多次发生摔倒事故，但没有安排工作人员驻守。

facebook / 朝里川温泉スキー场
facebook / 朝里川温泉スキー场
外型类似输送带的电梯于6年前启用。 facebook / 朝里川温泉スキー场
外型类似输送带的电梯于6年前启用。 facebook / 朝里川温泉スキー场

国土交通省消息称，由于出事电梯位于室外，且未与建筑物连接，因此不属于《建筑标准法》定义的「电梯」范畴，不受安全标准或定期检查的约束。

警方正在仔细调查安全管理体系是否有任何问题，并考虑是否以职业过失致人死亡罪提告。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
18小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
6小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
5小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
7小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
8小时前
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
突发
1小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
8小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
2小时前