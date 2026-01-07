格陵兰之争︱特朗普死心不息欲取控制权 丰富稀土外仲具战略位置……

2026年开端，继美国空袭委内瑞拉及俘掳该国总统马杜罗后，特朗普（Donald Trump）再度提出希望取得丹麦自治领地格陵兰（Greenland），让这个位处北极圈内荒芜区域，成为全球焦点。为甚么格陵兰岛会被美国觊觎，除了区内丰富的天然资源外，其重要战略位置同样是关键。

位于北美洲的格陵兰，是世界最大岛屿，是世界上人口最稀少的地区，大约5.6万人在岛上生活，当中大部分是土著因纽特人（Inuit）。格陵兰岛约80%领土被冰雪覆盖，是丹麦的一个自治领土，同时是丹麦和美国军事基地的所在地。

为丹麦自治领土

当地经济主要以渔业为主，丹麦政府补贴约占格陵兰约2成GDP。过去300多年来，一直由近3,000公里以外的的丹麦控制。1979年，全民公投让格陵兰获得对境内大部分政策的控制权，丹麦则保留对格陵兰岛外交和国防的控制权。

特朗普早于在第一个美国总统任期内，已提出很想买下格陵兰。到了再度入主白宫，特朗普不止一次提出，用软硬兼施方式取得格陵兰。除了特朗普「出口术」，过去百多年，美国已不止一次提岀取得格陵兰的控制权。



1867年，美国国务卿威廉·H·苏厄德（William H Seward）又主导与丹麦谈判购买格陵兰岛，但未能达成任何协议。



1946年，美国曾提出支付1亿美元购买格陵兰领土，但遭到丹麦政府拒绝。



2019年，特朗普在第一任期内也曾提出购买格陵兰，当时，丹麦和格陵兰政府均表明：「格陵兰岛不出售」。

稀土蕴藏占全球10％

近年来，格陵兰岛的自然资源越来越被关注，包括开采稀土矿物、铀和铁。全球暖化让格陵兰冰层融化，令这此珍贵资源更容易被开采。

格陵兰南部的宽纳斯特，蕴藏仅次于中国的稀土储量和铀矿，同时占全球稀土产量的10%。惟2021年，格陵兰国会通过新法，禁止开采铀矿，并停止开发格陵兰南端宽纳斯特的稀土矿藏。

在地理位置上，格陵兰是丹麦的自治领土，位于美国和欧洲之间，是连接北美、欧洲与亚洲的重要枢纽。全球暖化，亦解封了北冰洋，北极海出现东北航道、西北航道和中央行航道；其中中央行道穿越北极中心点，东北航道沿西伯利亚海岸航行，西北航道则沿著加拿大通往北大西洋与北太平洋。

全球暖化促使新航道出现

格陵兰地理位置处在三条新航道的要冲。科学家预测，北极浮冰可能在2030至2050年间完全融化；届时，具备穿越1.3米冰层能力的货轮将可在北极航道航行。



有指，若拥有格陵兰岛控制权，将让美国在北极的地缘政治博弈中占据主导地位。二战后，美军仍驻扎在格陵兰，皮图菲克太空基地（Pituffik Space Base，原名图勒空军基地）自此由美国运作。美军在基地长期驻军，部署F-35战机，甚至设置导弹预警与监测系统等。

丹麦皇家国防学院副教授马克·雅各布森（Marc Jacobsen）曾表示：「如果俄罗斯向美国发射导弹，核武器最短的路线就是经由北极和格陵兰。」



与此同时，中国和俄罗斯被指近年来开始增强其北极军事能力。美国进一步发展其在北极的存在，以对抗其竞争对手。