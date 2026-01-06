Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒马杜罗︱联合国安理会紧急开会讨论委内瑞拉局势 中方强烈谴责美国「非法且霸凌」行动

即时国际
更新时间：00:56 2026-01-06 HKT
发布时间：00:56 2026-01-06 HKT

美国日前突袭委内瑞拉生擒总统马杜罗，并送往美国纽约进行审讯。联合国安全理事会周一就委内瑞拉最新局势召开紧急会议，讨论「对国际和平与安全的威胁」。

联合国副秘书长迪卡洛（Rosemary DiCarlo）在会上代为宣读秘书长古特雷斯（António Guterres）的声明，指出他「对国际法规则未获尊重深表关切」，并警告有关行动可能加剧委内瑞拉国内不稳，对地区局势造成冲击，亦可能为国与国之间的关系树立危险先例。古特雷斯在声明中表示，必须防止局势进一步升级，并呼吁各方遵守《联合国宪章》及国际法原则。

中国常驻联合国副代表孙磊在会议上发言，称北京对此深感震惊，并强烈谴责美国「非法且霸凌」的行动。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾5日在安理会委内瑞拉局势紧急会议上，谴责美国针对委内瑞拉的军事行动并敦促美国释放委内瑞拉总统马杜罗夫妇

另一方面，英国前国家安全顾问、前驻联合国大使莱尔格兰特（Sir Mark Lyall Grant）接受英国广播公司访问时指出，英国及其他欧洲国家在安理会上正处于「非常困难的位置」，形容美国的行动「几乎可以肯定不符合国际法」。

他认为，英国及法国在会上将避免直接讨论行动的合法性，而是把焦点放在「委内瑞拉接下来会发生什么事」之上。

