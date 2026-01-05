Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰地图用美国旗覆盖 特朗普幕僚妻贴文惹争议

美军特种部队上周六（3日）凌晨夜袭委内瑞拉，生擒委国总统马杜罗夫妇押回纽约受审，震惊全球。在此敏感时刻，特朗普的副幕僚长米勒妻子凯蒂.米勒（Katie Miller）当晚在社交平台X发布一张用美国国旗颜色覆盖并配上「即将发生」（SOON）文字的格陵兰地图，引发争议。

点击数逾2700万

凯蒂.米勒引发争议的格陵兰地图贴文，迅速在网上疯传，点阅数已超过2700万，引发各界不同反应。从嘲讽、不满到高度警惕不等。其中又以将格陵兰视为自治领土加以治理的丹麦，反应最为强烈。

丹麦自治区格陵兰近日又成话题。路透社
格陵兰地图用美国旗颜色覆盖引起争议。X@KatieMiller
特朗普的副幕僚长米勒（右）与妻子凯蒂.米勒出席公开活动时合摄。路透社
特朗普本人也重提格陵兰问题，指委内瑞拉可能不会是美国干预的最后一个国家。他在《大西洋月刊》周日（4日）刊出的专访中，重申希望接管格陵兰的立场。他说：「我们确实需要格陵兰，绝对需要。我们需要它来作为防御用途。」

然而，格陵兰和美国的北约盟友丹麦都坚决反对特朗普这个想法。丹麦首相弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）向特朗普喊话：「谈论美国需要接管格陵兰完全没有道理，美国无权吞并丹麦王国的任何一部分。」

特朗普：格陵兰到处有中俄船只

弗雷泽里克森并要求美方停止威胁丹麦和格陵兰人民。

然而，数几小时后，特朗普仍在空军一号上重申：「现在格陵兰的战略地位极为重要。那里到处都有俄罗斯和中国的船只。从国家安全角度我们需要格陵兰，而丹麦做不到这一点。」

他重申，将格陵兰并入美国可服务于美国的安全利益，因其战略位置以及对高科技产业至关重要的丰富矿产资源。
 

