空袭委内瑞拉 | 美军空袭波及民宅酿平民死亡 古巴：32名该国公民丧生

委内瑞拉首都卡拉卡斯附近小镇数名居民指，上周六美军空袭及抓捕总统马杜罗行动造成当地部分民宅受损或遭到摧毁。官方通报有人丧生，但至今为数不详。



央视新闻报道，据古巴方面公布的数据，在美国是次对委内瑞拉的军事行动中，共有32名古巴公民死亡。据悉，这些人员是在与美军直接交战或遭遇轰炸时丧生的。

据悉，相关罹难人员属应委内瑞拉政府请求，代表古巴革命武装力量部及内政部赴委执行任务。其身份核实后，古巴国家主席迪亚斯卡内尔向阵亡人员家属表达了深切慰问与支持。古巴将为牺牲的军事人员举行全国哀悼。

特朗普曾言「很多古巴人被打死」

美国3日凌晨对委内瑞拉发动大规模军事行动，突袭委首都加拉加斯，派兵强行控制委总统马杜罗夫妇并移送出境。委内瑞拉、哥伦比亚、古巴和俄罗斯等多国对此表示强烈谴责。美国总统特朗普4日表示，「有很多古巴人」在美方行动中「被打死」，但他未给出具体数字。

美军对委内瑞拉发动军事行动期间，50岁计程摩托车司机马洛拉（Jonatan Mallora），以及他的邻居、年轻小贩阿尔瓦雷兹（Angel Alvarez）表示，上周六清晨他们被住家社区内爆炸声响惊醒。当地位于卡拉卡斯以北约31公里的拉圭拉州。

有民房在美军空袭中受损。法新社

居民检视家园损毁情况。路透社

有公寓遭摧毁。法新社

迄未公布死伤数字

委内瑞拉当局表示，美军空袭波及拉圭拉州、卡拉卡斯，以及毗邻的米兰达州和阿拉瓜州，造成包括军人、平民和大部分马杜罗保安团队在内的人员死亡。但死伤数字目前尚未公布。

美军攻击邻近一所海军学院时，马洛拉和阿尔瓦雷兹居住的罗慕洛加耶哥斯区受到波及。

马洛拉站在屋顶已经遭到摧毁的自家公寓废墟中说：「孩子们能够保住小命纯属侥幸。」他表示，他和24岁女儿、22岁儿子及时逃离，均未受伤。

居民：能活下来实属奇迹

阿尔瓦雷兹检视因弹片而受损的自宅墙壁和水塔，庆幸家中还有备用水槽，而且房子没有像马洛拉家那样严重受损。在水源不稳定的国家，水塔不可或缺。

阿尔瓦雷兹回忆听见巨大声响后，自己于慌乱中在住处来回奔跑说：「我们真的不知道该怎么办，这种被攻击的经历，我绝不希望任何人遇到。我们能活下来，简直是奇迹。」