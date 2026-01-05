Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉︱美军行动致加勒比海空域大乱 全美逾千班机取消 航班陆续恢复正常

即时国际
更新时间：01:31 2026-01-05 HKT
发布时间：01:31 2026-01-05 HKT

美国军方日前在委内瑞拉展开行动拘捕总统马杜罗（Nicolás Maduro），一度导致加勒比地区空域受阻。随着限制逐步解除，多家航空公司表示，受影响航班正陆续恢复正常。

美国多间航空公司取消航班

美国航空（American Airlines）、达美航空（Delta）、精神航空（Spirit Airlines）及捷蓝航空（JetBlue Airways）于周六清晨起陆续取消航班，以配合美国联邦航空管理局（FAA）对加勒比海空域实施的关闭措施。

美国联邦航空管理局在向飞行员发出的通告中表示，关闭空域是「由于正在进行的军事活动，对飞行安全构成风险」。美国联邦航空管理局其后拒绝就事件作进一步评论。美国运输部长肖恩・达菲（Sean Duffy）在社交平台X上表示，相关空域限制将在「适当时候」解除。

美国航空（American Airlines）宣布，将在加勒比地区增加航班及改用较大型客机，额外提供约3,000个座位；捷蓝航空（JetBlue）亦表示，预期可恢复正常运作。航班追踪网站Flightradar24显示，周末期间加勒比东部空域活动明显减少，一度接近空荡。

受加勒比空域关闭及天气等因素影响，全美周六合共取消逾1,000班航班。其中，波多黎各亦出现严重干扰。社交媒体流传的影片显示，圣胡安通往路易斯·马林国际机场的道路人车稀少，机场离境区及安检通道几乎空无一人，航班资讯屏幕多显示「取消」。

该机场周六在社交平台表示，因应委内瑞拉的军事行动，联邦航空管理局（FAA）下令实施临时空域限制，包括波多黎各在内的相关区域均受影响，导致美国航空营运的大部分商业航班暂停或取消，但外国航空公司及军用飞机不在限制之列。

当局呼吁旅客出发前务必向航空公司查询最新航班状况，以免行程受阻。

