空袭委内瑞拉︱马杜罗被捕运动服成亮点 网民：Nike变最大赢家

美军3日突袭委内瑞拉，带走该国总理总统马杜罗（Nicolás Maduro）及其妻，随后美国总统特朗普在社群平台公布马杜罗被锁上手扣的照片。有网民留意到，马杜罗当时所穿的全套Nike Tech服装，相关搜寻数量意外暴增，有人直言「Nike成了最大赢家」。

香港时间4日凌晨约12时半，美国总统特朗普在社交媒体Truth Social发布一张马杜洛在硫磺岛号的照片。画面中，马杜洛双手被铐，戴著眼罩和耳罩，即时掀起一股「囚犯时尚」的讨论。网友发现，马杜罗身上的服饰原来是美国运动品牌NIKE产品，Nike Tech灰色连帽外套与长裤售价260美元（约2028港元）。

Google搜寻爆升

此外，有网民亦发现，马杜罗所戴的是Flintronic黑色耳罩，售价约11.99美元（约93港元台币），眼罩则是Wanme品牌，价格约6.99美元（约54港元）。



X平台上有外国专页指，自从马杜罗被捕照片公布后，Google搜寻Nike Tech的热度飙升，还称「Nike成了最大赢家」。有网民更建议，Nike应该把握这股热潮，将这套服装改名「马杜罗灰」。