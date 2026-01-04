空袭委内瑞拉｜特朗普警告哥伦比亚总统佩特罗　指其向美国输送毒品「要小心点」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：01:45 2026-01-04 HKT
发布时间：01:45 2026-01-04 HKT

特朗普香港时间周日（4日）凌晨在海湖庄园举行记者会，交待美军成功抓获委内瑞拉总统马杜罗及其妻子的行动，指两人「将面临美国司法审判」，因他们对美国及其公民实施「致命的毒品恐怖主义活动」而在纽约南区被起诉。

在记者提问时，特朗普公开警告哥伦比亚总统佩特罗（Gustavo Petro）「要小心点（He does have to watch his ass）」，并重申自己早前的相关言论。

哥伦比亚总统佩特罗。路透社

特朗普表示，他仍然坚持先前的说法，指控哥伦比亚涉及制造可卡因，并将毒品输送至美国，形容相关行为对美国构成严重威胁。他说：「他们在制造可卡因，然后把毒品送进美国，所以他确实要小心自己的处境。」

另外，特朗普在记者会上被问及，他提到美国希望「以稳定环境包围自己」，是否也针对古巴总统卡内尔（Miguel Díaz-Canel）。特朗普说：「古巴是我们最终会讨论的议题，因为古巴现在是一个失败的国家。我们希望帮助人民，也希望帮助那些被迫离开古巴、在美国生活的人。」

古巴总统卡内尔。路透社

鲁比奥：古巴政府应该「担心」

他提到美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio），指出鲁比奥是古巴流亡者的后代。鲁比奥表示：「总统说的话，你应该认真对待。如果我住在哈瓦那，而且身处政府，我会感到担心。」

