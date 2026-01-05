空袭委内瑞拉｜特朗普：对哥伦比亚行动「听起来不错」 再威胁「重创」伊朗

继美军上周六在一场突袭行动中抓捕委内瑞拉总统马杜罗，并将他押至纽约就毒品贩运指控受审后，美国总统特朗普周日（4日）向哥伦比亚总统佩特罗发出威胁，称对哥伦比亚发动行动「听起来不错」。另外，特朗普再度警告伊朗，指如果有更多抗议者在已进入第二周的示威活动中，便要「重创」伊朗。

指哥伦比亚由病态男人统治

特朗普当天在总统专机「空军一号」上在媒体面前对佩特罗进行人身攻击时说：「哥伦比亚病得很重，由一个病态的男人统治，他喜欢制造可卡因并卖到美国，他这种日子不会太久了。」这番话显然是指佩特罗。

当被问及美国是否会对哥伦比亚发动行动时，他说：「听起来不错。」

特朗普早前在海湖庄园举行记者会，交待美军成功抓获委内瑞拉总统马杜罗及其妻子的行动，期间普公开警告哥伦比亚总统佩特罗「要小心点（He does have to watch his ass）」，并重申自己早前的相关言论。

特朗普向哥伦比亚发出军事威胁。美联社

特朗普指出，对哥伦比亚发动行动「听起来不错」。法新社

哥伦比亚总统佩特罗。路透社

特朗普表示，他仍然坚持先前的说法，指控哥伦比亚涉及制造可卡因，并将毒品输送至美国，形容相关行为对美国构成严重威胁。他说：「他们在制造可卡因，然后把毒品送进美国，所以他确实要小心自己的处境。」

考虑重设美驻委内瑞拉大使馆

特朗普还表示，美国正在委内瑞拉「当家作主」，正在考虑重新开放美国驻委内瑞拉大使馆。

特朗普告诉记者：「我们正在和刚宣誓就职的人打交道。别问我谁在当家，因为我会给你一个答案，而那将会有很大争议。」

当被追问这句话是什么意思时，特朗普说：「意思就是，我们正在当家作主（we're in charge）。」

密切注视伊朗局势发展

此外，特朗普又警告伊朗，如果有更多抗议者在已进入第二周的示威活动中丧生，美国将「重创」伊朗。

他说：「我们正在密切关注事态发展。如果他们像过去那样开始杀人，我认为他们将受到美国的重创。」

伊朗这场抗议活动源自于生活成本危机，始于12月28日德黑兰的一场商家罢工。

指古巴是失败国家

根据官方统计，自那以来至少有12人丧生，其中包括安全部队成员。这是自2022年至2023年因阿米尼在拘留期间死亡而引发的运动以来，伊朗规模最大的一次示威活动。阿米尼因涉嫌违反伊朗严格的女性服装规定而被捕。

另外，特朗普在记者会上被问及，他提到美国希望「以稳定环境包围自己」，是否也针对古巴总统卡内尔（Miguel Díaz-Canel）。特朗普说：「古巴是我们最终会讨论的议题，因为古巴现在是一个失败的国家。我们希望帮助人民，也希望帮助那些被迫离开古巴、在美国生活的人。」

古巴总统卡内尔。路透社