空袭委内瑞拉｜消息：副总统罗德里格斯正身处俄罗斯

路透社引述四名消息人士表示，委内瑞拉副总统德尔西．罗德里格斯（Delcy Rodriguez）目前身在俄罗斯。较早前，美国总统特朗普称，在对委内瑞拉发动袭击后，委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）已被美军拘捕。

3名消息人士指，罗德里格斯的兄长、兼任委内瑞拉国民议会议长的豪尔赫．罗德里格斯（Jorge Rodriguez）则身在首都加拉加斯。

德尔西．罗德里格斯当日稍早曾透过国营电视播出一段语音讯息，呼吁外界提供马杜罗及其妻子西莉亚（Cilia Flores）仍然在世的证明。至于豪尔赫．罗德里格斯，自袭击事件发生后一直未有公开露面。