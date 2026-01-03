Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉｜马杜罗及其妻在纽约被起诉毒品恐怖主义等罪 由军舰送往美国

即时国际
更新时间：23:00 2026-01-03 HKT
发布时间：20:29 2026-01-03 HKT

美军周六空袭委内瑞拉，并抓获总统马杜罗夫妇，将他们带走。美国司法部长邦迪（Pam Bondi）透露，马杜罗及其妻已在纽约南区法院被起诉。

邦迪在X平台发文宣布，马杜罗（Nicolas Maduro）被控犯有毒品恐怖主义阴谋罪、可卡因走私阴谋罪、非法持有机关枪和爆炸装置罪，以及共谋持有机关枪和爆炸装置罪（针对美国）。她表示，马杜罗「很快就会在美国本土的法庭上接受美国司法的严厉审判」，「我谨代表美国司法部全体人员，感谢特朗普总统有勇气代表美国人民追究责任，并衷心感谢我们勇敢的军队，他们成功执行了抓捕这两名涉嫌国际毒贩的卓越任务。」

相关新闻：空袭委内瑞拉｜【持续更新】目标包括国防部、军用机场等 首轮轰炸持续约1小时

美国总统特朗普向霍士新闻表示，马杜罗及其妻子被送上军舰，将以海空等方式送回纽约受审。特朗普说：「他们杀害了很多人，很多美国人，甚至包括他们自己国家的人。」

