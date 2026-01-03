空袭委内瑞拉｜美国称大力打击为「反毒」 实际目标是石油？︱拆局

美国总统特朗普自第一任期以来，就针对委内瑞拉，去年初重返白宫后继续施压其独领导人马杜罗下台。特朗普政府直指马杜罗本人是全球最大毒枭之一，与贩毒集团勾结，对付他是为了解决美国毒品问题。马杜罗强烈否认自己是贩毒集团头目，反指责美国以「禁毒战争」为借口，推翻他只为攫取委内瑞拉丰富的石油储备。

特朗普2025年就任后 不久，已将拉丁美洲多个贩毒集团列为全球恐怖组织，包括委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren De Aragua），并将境内相关人员驱逐出境。8月，美国政府将悬红缉拿委内瑞拉总统马杜罗的赏金翻倍至5000万美元（约3.9亿港元），直指马杜罗是全球最大毒枭之一，与贩毒集团勾结，向美国大量输送掺有芬太尼的可卡因。

自今年8月起，美国海军部署航空母舰「福特号」，伴随多种战机在委内瑞拉海军基地外40英里处巡弋，引发国际关注，区域紧张局势迅速升级。

12月16日，特朗普进一步宣布将委内瑞拉政权列为外国恐怖组织，理由为「窃取美国资产、利用石油资助毒品交易与其他犯罪」，并下令封锁所有进出委内瑞拉的受制裁油轮。

近月美军部署军舰，击沉多艘据称为委内瑞拉运毒的船只，并 扣押至少2艘油轮，阻止数百万桶石油出口。美方原本正在大西洋追截第3艘油轮，僵持2星期之际就传来美军空袭委内瑞拉的消息。

有分析认为，白宫的行动看似针对马杜罗，实则意在牵制北京，因为中国是委内瑞拉最大的石油出口客户。石油出口约占委内瑞拉石油收入的95%。