荷兰跨年烟花变夺命骚乱  致2死250人被捕  今年起全国禁售烟火

荷兰民间传统以燃放烟火庆祝新年，惟今年除夕再次演变成混乱与悲剧。荷兰警方于元旦日公布，刚过去的跨年夜共发生多宗烟花意外，造成一名男子及一名男童死亡，全境亦爆发零星暴力事件。此外，阿姆斯特丹一座拥有超过150年历史的教堂亦于半夜起火受损。当局表示，多年来各界一直呼吁禁售烟花，荷兰已预定于2026年起全面禁止向民众销售烟火。

大肆燃放烟火甚至烧车 跨年夜骚乱不断

综合外电消息，荷兰跨年夜骚乱不断，多个城镇均需部署防暴警察戒备。警方证实，跨年期间共拘捕约250人。在阿姆斯特丹附近的阿尔斯梅尔（Aalsmeer），一名38岁男子疑因烟花意外身亡；而在东部城市奈梅亨（Nijmegen），亦有一名男童在事故中丧生。

除了人命伤亡，针对紧急救援人员及警员的暴力袭击亦趋猖獗。部份地区出现严重破坏，有人大肆燃放烟火甚至放火烧车。当局指出，每年除夕均会造成数以百万欧元的经济损失，且令医疗体系负荷沉重。

百年古迹冯德尔教堂 半夜失火受损

在首都阿姆斯特丹，位于冯德尔公园（Vondelpark）附近的著名地标——冯德尔教堂（Vondelkerk church）于跨年期间突然失火。该教堂建于1872年，具有极高历史价值，火警发生后建筑受损，消防当局目前仍在调查起火原因，暂未确认是否与违规燃放烟花有关。

业界促落实禁令 2026年全面推行

据路透社报导，面对连年不断的伤亡与治安问题，荷兰政府已拍板从2026年开始，全面禁止向公众销售烟花。事实上，荷兰的警察、消防员、急诊室医生以至地方官员，多年来一直强烈要求实施全国性禁令，以终结每年元旦上演的骚乱与惨剧。直至去年7月1日，荷兰参议院以压倒性多数通过了烟花爆竹禁令。该禁令将从2026至2027年的跨年夜开始生效，届时荷兰公民将不再被允许燃放烟花爆竹。