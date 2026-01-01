瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」

瑞士警方当地元旦日清晨表示，阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧举行跨年派对期间发生爆炸。路透社报道，事发后，一名意大利外交官员引述当地警方消息，相信事故中有40人死亡，另有约100人受伤。

阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧发生爆炸。法新社

瑞士西南部瓦莱邦（Wallis）的警方发言人确认发生一宗原因不明的爆炸。英国天空新闻台较早前曾引述瑞士警方消息报道，事件已致10人死亡10人受伤。死伤人数有可能进一步上升。警方还确认，该事件目前「不被认定为与恐怖袭击有关」。事发区域已被完全封锁，克朗-蒙大拿上空已设立禁飞区。



另有当地媒体报道称，此次事件发生在当地时间凌晨1时半左右。事发酒吧为游客聚集地，事发时正举行跨年活动，现场有上百人。

据悉，事发时酒吧内有100多人。一名目击者补充说，「数不清的」救护车和数架直升机迅速赶往事故现场。警方发言人拒绝证实具体数字，但表示许多人正在接受烧伤治疗。瑞士空中救护和救援服务的一名医生表示，医院「被烧伤患者淹没了」。

有消息称，此次爆炸可能因烟火燃放或存放不当引起，但有关事故原因尚无官方消息。警方还确认，此事件尚未被视为与恐怖主义相关。