Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」

即时国际
更新时间：21:50 2026-01-01 HKT
发布时间：21:50 2026-01-01 HKT

瑞士警方当地元旦日清晨表示，阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧举行跨年派对期间发生爆炸。路透社报道，事发后，一名意大利外交官员引述当地警方消息，相信事故中有40人死亡，另有约100人受伤。

阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧发生爆炸。法新社
阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧发生爆炸。法新社
阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧发生爆炸。法新社
阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧发生爆炸。法新社
阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧发生爆炸。X@Kedar
阿尔卑斯山滑雪度假城镇克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一间酒吧发生爆炸。X@Kedar

瑞士西南部瓦莱邦（Wallis）的警方发言人确认发生一宗原因不明的爆炸。英国天空新闻台较早前曾引述瑞士警方消息报道，事件已致10人死亡10人受伤。死伤人数有可能进一步上升。警方还确认，该事件目前「不被认定为与恐怖袭击有关」。事发区域已被完全封锁，克朗-蒙大拿上空已设立禁飞区。

另有当地媒体报道称，此次事件发生在当地时间凌晨1时半左右。事发酒吧为游客聚集地，事发时正举行跨年活动，现场有上百人。

据悉，事发时酒吧内有100多人。一名目击者补充说，「数不清的」救护车和数架直升机迅速赶往事故现场。警方发言人拒绝证实具体数字，但表示许多人正在接受烧伤治疗。瑞士空中救护和救援服务的一名医生表示，医院「被烧伤患者淹没了」。

有消息称，此次爆炸可能因烟火燃放或存放不当引起，但有关事故原因尚无官方消息。警方还确认，此事件尚未被视为与恐怖主义相关。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
1小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
2小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
7小时前
叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025不断更新丨冯允谦首获男歌手金奖 COLLAR夺组合金奖
00:58
叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025不断更新丨冯允谦首获男歌手金奖 COLLAR夺组合金奖
影视圈
14分钟前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 遇袭15岁少女送院 警：严厉谴责暴力罪案
突发
1小时前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
6小时前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
9小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
8小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
10小时前