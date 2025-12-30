数码巨轮｜丹麦邮政送出最后一封信 逾400年传统邮递服务正式结束

数码化浪潮下，丹麦实体信件量暴跌9成，丹麦国营邮政服务公司PostNord周二送出最后一封信，正式结束其400多年的传统邮递服务。丹麦是世界上第一个认定实体邮件不再具有经济可行性的国家，PostNord营运重心将转向网购时代需球庞大的包裹业务。

丹麦邮政今后只送包裹。 fb / PostNord Denmark

丹麦是世界上数位化程度最高的国家之一，就连公共部门也大量使用网上服务，最大限度地减少了政府纸本信函的寄送，对邮政服务的依赖程度远低于许多其他国家。

丹麦是世界上数位化程度最高的国家之一，就连公共部门也大量使用网上服务，最大限度地减少了政府纸本信函的寄送。 丹麦邮政在2024年投递的信件数量﹐，比2000年减少了90%以上。

丹麦邮政今后只送包裹。 fb / PostNord Denmark

丹麦邮政早前已宣布年底结束寄送服务，自6月起逐步移除散布全国各地的1500个邮筒。为了筹款，这些邮箱于12月10日出售，数十万丹麦人争相购买。每个邮筒卖2000丹麦克朗（约315美元）或1500丹麦克朗（约236美元），价格取决于邮筒的破损程度。

日后丹麦人如要寄实体信，要往商店内的自助投递处寄出，国内外派送均由私营公司DAO负责。不过，由于网购盛行，丹麦邮政将持续提供包裹递送服务。